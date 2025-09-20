Eduard Fernández recibe el Premio Nacional de Cinematografía y denuncia la situación en Gaza

El actor Eduard Fernández recibió el Premio Nacional de Cinematografía y aprovechó la ocasión para expresar su preocupación por la situación en Gaza, denunciando 'la barbaridad' de lo que está ocurriendo. El galardón reconoce su destacada trayectoria en el cine español.

Eduard Fernández recibió este sábado el Premio Nacional de Cine matografía, un galardón que aprovechó para expresar su profunda preocupación por la situación en Gaza . Con un emotivo discurso, el actor catalán denunció lo que calificó como 'la barbaridad de lo que está ocurriendo en Gaza , se llame como se llame'.

Fernández, conocido por su compromiso social y su habilidad para reflejar la realidad a través de sus interpretaciones, hizo referencia a la importancia de la profesión actoral como un espejo del mundo. Recibió el premio en el centro Tabakalera de San Sebastián, acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La ceremonia, que estuvo cargada de emoción, fue un testimonio de su destacada trayectoria en el mundo del cine y el teatro, y también un espacio para la reflexión sobre la actualidad. Fernández, conocido por sus papeles en películas como 'Mientras dure la guerra' y 'El hombre de las mil caras', ha demostrado en numerosas ocasiones su sensibilidad ante las injusticias sociales. \En su discurso, Fernández hizo un llamamiento a no callar ante la tragedia que se vive en Gaza, mencionando el sufrimiento de los niños y el impacto de la violencia. Citó a algunos de los niños menores de dos años que han perdido la vida, recalcando que 'la barbaridad de dejar morir a los niños de hambre es exactamente igual le pongan la palabra que le pongan, sea o no genocidio'. Expresó su firme convicción de que la voz de los artistas debe alzarse para denunciar la crueldad y la barbarie, y para defender la dignidad humana. Su hija, Greta Fernández, también actriz, se encontraba entre el público y fue mencionada en su agradecimiento a las personas más importantes de su vida. La ceremonia fue una celebración de la extensa carrera de Fernández, que incluye un centenar de películas, múltiples premios y un destacado trabajo en teatro. El actor ha sido reconocido por su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con la excelencia artística. El jurado del Premio Nacional de Cinematografía lo ha descrito como 'uno de los actores más destacados de la cinematografía española', destacando su 'humanidad'. \El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, destacó la unanimidad del jurado al otorgar el premio a Fernández y recitó unos versos de Dylan Thomas, enfatizando la importancia de la lucha y la resistencia. Urtasun agradeció a Fernández su 'furia' y su compromiso con la defensa de la verdad y la justicia. Fernández, por su parte, ha encontrado en el escenario un 'refugio' y un 'lugar seguro' desde donde puede expresar sus inquietudes y arriesgarse. El actor ha asegurado que es 'incapaz' de juzgar a los personajes que interpreta, ya sean personajes históricos o figuras controvertidas, lo que demuestra su respeto por la complejidad humana. El premio, dotado con 30.000 euros, reconoce su valiosa contribución al cine español y su capacidad para conmover y provocar reflexión en el público. La entrega del premio fue un momento de celebración y un recordatorio de la responsabilidad social que tienen los artistas de utilizar su voz para denunciar la injusticia y promover un mundo más justo y humano. El acto concluyó con un mensaje de esperanza y de compromiso con la lucha por los derechos humanos





publico_es / 🏆 5. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Eduard Fernández Premio Nacional De Cinematografía Gaza Cine Español Ernest Urtasun

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

AVANT Events arrasa con el Gran Premio del Jurado y 2 Oros en los Premios EventoPlusAVANT Events arrasa con el Gran Premio del Jurado y 2 Oros en los Premios EventoPlus. ¡Descubre aquí todos los detalles!

Leer más »

Francisco Serrano gana el Premio Tusquets con una novela sobre el movimiento anticapitalista de los 70«El corazón revolucionario del mundo» es una hibridación de géneros para un autor que hasta ahora había transitado por la ciencia ficción y el western

Leer más »

Cristina Fernández Cubas: «La muerte le pasa a todo el mundo, tampoco hay que ponerse paranoica»Tras más de diez años de silencio, la gran maestra del cuento vuelve a las librerías con 'Lo que no se ve', un libro que podría resumir toda su obra

Leer más »

Eduard Fernández recibe el Premio Nacional de Cinematografía y denuncia la situación en PalestinaEl actor Eduard Fernández fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía y aprovechó la ocasión para expresar su solidaridad con el pueblo palestino, denunciando la situación en Gaza durante su emotivo discurso.

Leer más »

Eduard Fernández se pone un pañuelo palestino al recoger el premio Nacional de Cine: «Los quiere matar a to...«Algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de decirlo para ver si podemos conservar nuestra dignidad como personas», ha afirmado

Leer más »

Eduard Fernández critica la situación en Gaza al recibir el Premio Nacional de CinematografíaEl actor Eduard Fernández, al recibir el Premio Nacional de Cinematografía, expresó su condena a la situación en Gaza y mostró su apoyo al pueblo palestino usando una kufiya. Además, compartió reflexiones sobre sus inicios en la actuación y la importancia del escenario como refugio. Fernández calificó la situación en Gaza como una barbarie y criticó la falta de conmoción ante las atrocidades.

Leer más »