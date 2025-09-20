Eduard Fernández recibe el Premio Nacional de Cinematografía y denuncia la situación en Palestina

El actor Eduard Fernández fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía y aprovechó la ocasión para expresar su solidaridad con el pueblo palestino, denunciando la situación en Gaza durante su emotivo discurso.

Eduard Fernández ha sido galardonado con el prestigioso Premio Nacional de Cine matografía, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura y que, como ya es costumbre, tuvo su ceremonia de entrega en el marco del renombrado Festival de Cine de San Sebastián .

Fernández, figura prominente en el panorama cinematográfico español, recibe este galardón tras un año particularmente fructífero, marcado por sus destacadas interpretaciones en 'El 47' y 'Marco', papel este último que le valió el codiciado Goya al Mejor Actor Protagonista. Previo a la entrega del premio, tres destacados directores con los que ha colaborado Fernández compartieron sus impresiones sobre su trabajo, resaltando diversas cualidades tanto profesionales como personales del actor. Jon Garaño, Mar Coll y Álex de la Iglesia, quienes han dirigido a Fernández en diversas ocasiones, enfatizaron su audacia, su talento innato y su generosidad, cualidades que han contribuido a consolidar su trayectoria. El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, añadió su voz a los elogios, destacando la profunda humanidad que Fernández ha demostrado a lo largo de su carrera y, más recientemente, en sus pronunciamientos públicos. \La entrega del premio estuvo marcada por un discurso conmovedor y comprometido, en el que Fernández no solo rindió homenaje a sus seres queridos, siguiendo la tradición, sino que también recordó sus humildes inicios, evocando a aquel joven de 17 años que, pintado de blanco y con una calva postiza, soñaba con triunfar en la actuación. Definió el escenario como 'un refugio, el lugar seguro', irónicamente encontrado en 'el sitio más expuesto', un espacio donde pudo 'ser él mismo, expresarse y llenar esa falta'. En su discurso, Fernández no dudó en reafirmar su compromiso con las causas que considera justas, sacando a relucir un pañuelo palestino como muestra de solidaridad. “Por respeto a mi oficio”, afirmó, colocándose la prenda sobre los hombros. “La gente de la cultura somos un reflejo del momento en el que vivimos”, expresó, aprovechando la ocasión para denunciar enérgicamente “la barbaridad que está sucediendo en Palestina”. Utilizando la palabra ‘genocidio’, subrayó la gravedad de la situación, enfatizando la necesidad de no permanecer indiferentes ante la violencia y el sufrimiento. Afirmó que quienes no se conmueven ante estas atrocidades carecen de una profunda humanidad. \Fernández admitió haber tenido dificultades para encontrar las palabras adecuadas para describir lo que ocurre en Gaza, pero dejó claro que la situación es “un espejo en el que salimos todos, lo queramos o no”, incluso aquellos que prefieren mantenerse al margen. Concluyó su discurso, cargado de emoción, leyendo los nombres de niños palestinos asesinados por Israel, recibiendo a continuación una ovación de pie por parte del público presente. Antes de cerrar, se refirió a aquellos que critican estas manifestaciones como ‘pesados’, reafirmando la importancia de seguir denunciando la injusticia y el sufrimiento. “No podemos dejar de decirlo, porque no se van a cansar de matar sistemáticamente, no podemos dejar de decirlo”, sentenció, dejando patente su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las atrocidades





