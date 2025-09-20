Eduard Fernández denuncia la situación en Gaza al recibir el Premio Nacional de Cinematografía

El actor Eduard Fernández, al recibir el Premio Nacional de Cinematografía 2025, expresó su solidaridad con el pueblo palestino y denunció la situación en Gaza durante la ceremonia en San Sebastián. El actor, con un pañuelo palestino, lamentó la pérdida de vidas infantiles y abogó por mantener viva la denuncia.

El actor Eduard Fernández , reconocido con el Premio Nacional de Cinematografía 2025, ha alzado su voz en San Sebastián para denunciar la situación en Gaza . Durante la ceremonia de entrega del premio, celebrada en la Tabakalera, Fernández expresó su indignación ante la «barbaridad» de los eventos en Gaza , portando un pañuelo palestino como símbolo de solidaridad.

Acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el actor catalán ha cerrado su intervención recordando a los niños menores de dos años asesinados en Gaza, enfatizando la crueldad de la situación. Fernández subrayó la importancia de mantener viva la denuncia, afirmando que «no podemos dejar de decirlo constantemente porque ellos no se van a cansar de matar constantemente, decirlo para poder conservar nuestra dignidad como personas». En su discurso, Fernández ha destacado que el escenario, el lugar más expuesto, paradójicamente, ha sido su refugio, un lugar seguro desde el cual ha podido arriesgarse. El actor, conocido por su versatilidad y capacidad de interpretación, ha manifestado su incapacidad para juzgar a los personajes que encarna, independientemente de sus acciones. \El Premio Nacional de Cinematografía 2025, dotado con 30.000 euros, reconoce una trayectoria de éxito en el teatro y el cine, con actuaciones sobresalientes en películas recientes como 'El 47' y 'Marco'. Greta Fernández, hija del actor y también actriz, se encontraba entre el público, mostrando su apoyo. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado la unanimidad del jurado al otorgar el premio a Fernández, un actor con una extensa filmografía que incluye películas, cortometrajes y premios importantes como los Goya, Gaudí y Feroz, así como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El jurado ha descrito a Fernández como «uno de los actores más destacados de la cinematografía española», reconocimiento que se suma a las numerosas muestras de admiración de colegas y directores, quienes han elogiado su talento y humanidad. Jon Garaño, codirector de ‘Marco’, y Mar Coll, quien trabajó con Fernández en su ópera prima ‘Tres días con la familia’, han resaltado su inigualable capacidad interpretativa y su influencia. El ministro Urtasun, al concluir su intervención, ha citado versos de Dylan Thomas para elogiar la «furia» y la valentía de Fernández, animándolo a mantener su voz activa y su compromiso con la verdad.\La ceremonia en la Tabakalera de San Sebastián ha sido un espacio para la reflexión y la denuncia, donde el actor Eduard Fernández ha combinado el reconocimiento a su carrera con una firme postura frente a la crisis humanitaria en Gaza. Su discurso ha resonado en el contexto actual, marcando un claro posicionamiento sobre el conflicto y su impacto en la infancia. La entrega del premio se convierte así en un acto de solidaridad y en un llamamiento a la conciencia social. La presencia de figuras políticas relevantes en el evento, como Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, refuerza la importancia de la conexión entre la cultura y la responsabilidad social. El reconocimiento a Fernández trasciende lo puramente artístico y se convierte en un reconocimiento a su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su valentía al hablar abiertamente sobre temas sensibles. El evento ha sido un testimonio de la capacidad del cine para generar debate y sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones de gran relevancia, evidenciando el papel del actor como un portavoz y un referente para muchos, destacando la importancia de mantener viva la denuncia de la barbarie y la lucha por la dignidad humana. La inclusión de su hija, Greta Fernández, refuerza el carácter familiar y la transmisión de valores a las nuevas generaciones, consolidando la imagen de un actor comprometido no solo con su profesión, sino con el mundo que le rodea





