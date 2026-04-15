Ed Sheeran anuncia concierto en la Ciudad de México como parte del 'Loop Tour'

El cantautor británico Ed Sheeran incluirá a la Ciudad de México en su gira 'Loop Tour', con un concierto programado para el 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Se implementará un sistema de boletos nominativos para combatir la reventa. Los boletos saldrán a la venta el 20 de abril. Además, el tour incluye fechas en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

Ed Sheeran ha anunciado que incluirá una parada en la Ciudad de México como parte de su aclamada gira “ Loop Tour ”. Este esperado evento, que comenzó en enero pasado en Nueva Zelanda, promete una experiencia musical inolvidable para los fanáticos mexicanos. La visita del talentoso cantante a México está programada para el próximo 11 de diciembre, un día que ya se perfila como histórico para los seguidores de Sheeran en el país. El emblemático Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario que acogerá este concierto, marcando el cierre, al menos por ahora, de las fechas anunciadas del tour. La noticia ha generado una gran expectación y emoción entre el público, ansioso por presenciar en vivo el talento de este artista reconocido mundialmente.

La venta de entradas para el concierto en la Ciudad de México abrirá sus puertas el 20 de abril a las 11:00 a.m., hora local, un momento crucial para los fans que desean asegurar su lugar en este evento. El equipo de Ed Sheeran ha tomado medidas significativas para garantizar un proceso de venta justo y accesible, combatiendo la reventa y la especulación de boletos. El sitio oficial del artista ha publicado un documento detallado que explica la dinámica de venta, revelando el compromiso de Sheeran con sus seguidores. Este documento detalla que se implementará un sistema de boletos nominativos, lo que significa que cada entrada llevará el nombre del comprador, buscando prevenir la venta secundaria no ética y asegurar que los boletos lleguen directamente a los verdaderos fans. Para acceder al concierto, será obligatorio presentar una identificación oficial que coincida con el nombre en el boleto, una medida que refuerza la seguridad y la autenticidad de la entrada. Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma FunTicket, asegurando un proceso de compra confiable y transparente. Se han dado a conocer los precios de las diferentes secciones del estadio, con un rango que va desde aproximadamente US$ 99 hasta US$ 302, ofreciendo opciones para diversos presupuestos.

La emoción por el “Loop Tour” de Ed Sheeran no se limita a México, ya que el artista tiene programadas presentaciones en varias ciudades de Latinoamérica. Entre ellas se encuentran Santo Domingo, San Juan, Bogotá, Lima, Ciudad de Guatemala, Quito y San José, prometiendo llevar su música a un amplio público en la región. Además de Latinoamérica, el tour también incluye fechas en Estados Unidos y Canadá, consolidando la presencia global de Sheeran y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. La gira representa una oportunidad única para disfrutar de la música en vivo y la puesta en escena del cantautor británico, conocido por sus emotivas baladas y su habilidad para crear canciones que tocan el corazón de sus seguidores. Los fanáticos de Sheeran de todo el continente americano se preparan para vivir momentos inolvidables, cantando a coro sus éxitos y disfrutando de la magia que solo este artista puede brindar





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