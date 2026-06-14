Ecuador se estrena en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil en un duelo decisivo por el Grupo de la Muerte

La selección ecuatoriana debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentándose a Costa de Marfil en Filadelfia. El defensa Ángelo Preciado expresó el compromiso total del equipo para vivir su mejor Mundial, dejando atrás la dolorosa eliminación en Catar 2022. El encuentro, inédito en la historia, se presenta como clave para ambos equipos en un grupo dominado por Alemania, que ya goleó a Curazao.

El seleccionado ecuatoriano se alista para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro de alto riesgo frente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El técnico Sebastián Beccacece ha delineado una alineación inicial que combina experiencia y proyección, con figuras como Hernán Galíndez en la portería, una defensa liderada por Piero Hincapié y Ángelo Preciado, y un mediocampo dinámico con Moisés Caicedo y Pedro Vite. En la ofensiva, Gonzalo Plata, Alan Minda y el capitán Enner Valencia buscan ser determinantes.

Por el lado marfileño, el entrenador Emerse Faé apuesta por un bloque sólido con el arquero Alban Lafont, una defensa aguerrida liderada por Odilon Kossounou y Ousmane Diomande, y un mediocampo de gran proyección con Nicolas Pépé y Franck Kessie. La delantera, con Elye Wahi y Bénie Traoré, representa una amenaza constante.

Este duelo inédito en la historia de los Mundiales promete ser una batalla táctica desde el primer minuto, con dos equipos que llegan con expectativas altas pero con la pressure de un grupo que ya vio la poderosa victoria de Alemania sobre Curazao por 7-1. El defensa Ángelo Preciado, pieza clave en la zaga ecuatoriana y quien milita en el Atlético Mineiro, encabezó el sábado la conferencia de prensa previa al partido.

Con voz firme, Preciado afirmó que el grupo está "unido y comprometido" para vivir el mejor Mundial de su historia.

"Nosotros vamos a dar el todo por el todo, vamos a dejar la piel en el campo. Vamos a hacer nuestro mejor Mundial", declaró el jugador, dejando entrever la confianza que reina en el vestuario. Esa confianza se sustenta en una racha invicta de casi dos años, un récord que los jugadores sienten como un respaldo sólido.

Sin embargo, Preciado no omitió la lección aprendida en la dolorosa eliminación en Catar 2022, un episodio que caló hondo en la mentalidad del equipo.

"Tenemos una experiencia que nos dolió mucho, pero confiamos en el trabajo del 'profe' Beccacece, que nos ha dado las herramientas necesarias para mejorar. Ese dolor es un combustible para no repetir errores", añadió. El defensa también reconoció que, a puerta cerrada, el equipo se siente "favorito" para este primer duelo, una etiqueta que intentarán refrendar en el césped. El camino de Ecuador hacia esta fase final no estuvo exento de obstáculos.

Su clasificación directa al Mundial 2026 se logró con 29 puntos en las eliminatorias sudamericanas y una diferencia de gol de +9, pero el proceso comenzó con una sanción de -3 puntos por la mala inscripción de Byron Castillo en la fase previa rumbo a Catar 2022. Esa penalización generó un clima de incertidumbre inicial que el equipo supo manejar.

Además, tras la Copa América 2024, se produjo un cambio de entrenador, con la llegada de Sebastián Beccacece, quien reconstruyó la confianza y el estilo táctico. El debut ante Argentina, campeón del mundo, fue una derrota ajustada por la mínima (0-1), pero dejó una imagen de solidez defensiva, solo vulnerada por un magistral tiro libre de Lionel Messi. Esa solidez defensiva y el equilibrio mostrado serán puestos a prueba ante un combinado marfileño veloz y physical.

La derrota de Alemania ante Curazao por 7-1 subraya la dificultad del grupo, conocido como el 'Grupo de la Muerte'. Tanto Ecuador como Costa de Marfil son conscientes de que un resultado adverso en el debut los pondría al borde de la eliminación. El partido, que se jugará en el estadio de los Philadelphia Eagles con capacidad para más de 68.000 espectadores, se perfila como un choque de altísima intensidad donde los detalles decidirán.

Ecuador busca hacer historia con un debut ganador, mientras Costa de Marfil aspira a dar la sorpresa y posicionarse como un rival serio en un grupo equilibrado y demandante





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