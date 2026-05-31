Ecuador elimina aranceles del 100% a importaciones colombianas tras presión de la CAN y en vísperas electorales

El gobierno de Daniel Noboa revoca la "tasa de seguridad" del 100% impuesta a mercancías colombianas, cumpliendo una orden de la Comunidad Andina. La decisión se produce en medio de tensiones bilaterales y a dos días de las elecciones presidenciales en Colombia, donde la candidata de derecha y el ultraderechista Abelardo De la Espriella estuvieron involucrados en las conversaciones. La Cancillería colombiana niega que exista un acuerdo de buena voluntad.

El Gobierno de Ecuador ha hecho oficial este domingo la eliminación de los aranceles del 100% que había impuesto a las importaciones de Colombia , tal como había anunciado el viernes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa .

La medida se materializó mediante una resolución del Servicio Nacional de Aduana (Senae) que entrará en vigor este lunes, 1 de junio, poniendo fin a una guerra comercial que tensó las relaciones bilaterales durante meses. La originó la decisión de Noboa en enero de imponer una llamada "tasa de seguridad" a las importaciones colombianas, argumentando la supuesta inacción del Gobierno de Gustavo Petro contra el narcotráfico y la criminalidad en la frontera común.

La escalada arancelaria began con un 30% en febrero, subió al 50% y luego al 100% en mayo. Colombia respondió con medidas recíprocas: aranceles de hasta 75% para productos ecuatorianos, el cierre de su frontera terrestre a mercancías como arroz y banano, y la suspensión de la interconexión eléctrica.

Además, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares el costo del transporte de petróleo colombiano a través de sus oleoductos. Los diálogos fracasaron y las acusaciones cruzadas entre Noboa y Petro llevaron a ambos países a llamar a consultas a sus embajadores. La Comunidad Andina (CAN) intervino en mayo, dando diez días para retirar los aranceles por vulnerar el Acuerdo de Cartagena.

Ecuador inicialmente resistió, pero tras una conversación de Noboa con la candidata colombiana de derecha Paloma Valencia, anunció una reducción al 75%. Finalmente, el viernes, dos días antes de las elecciones presidenciales en Colombia, Noboa declaró que acordaba eliminar completamente los aranceles con el candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella. La Cancillería colombiana desmintió esa versión, calificándola de "engañosa" y señalando que la medida obedecía al cumplimiento de órdenes de la CAN, no a un gesto de buena voluntad.

Este desenlace cierra un conflicto que dañó a empresarios y comerciantes de la frontera, y subraya la influencia de la política interna colombiana en las decisiones ecuatorianas





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