Ecuador anuncia su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con Caicedo, Pacho e Hincapié como figuras

La selección de Ecuador presentó la nómina definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo 2026. Liderados por Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié, el equipo combina experiencia y juventud, con un promedio de 25,4 años y la mayoría de sus talentos actuando en ligas europeas y sudamericanas.

La selección de Ecuador se prepara para disputar su quinta Copa del Mundo en 2026 con el objetivo de alcanzar su mejor desempeño histórico. Bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece , se ha dado a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en Norteamérica.

La convocatoria destaca por la presencia de figuras consolidadas en el fútbol europeo como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié, pero también por una base amplia de jugadores que se desempeñan en ligas extranjeras, lo que refleja un crecimiento en la proyección internacional del futbolista ecuatoriano. La lista está compuesta por tres arqueros: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez.

En la defensa se incluyen diez jugadores: Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán, Yaimar Medina, Kendry Páez y Jordy Alcívar. El mediocampo cuenta con ocho nombres: Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Kendry Páez, Jordy Alcívar, Denil Castillo, Anthony Valencia y Alan Minda. En la delantera figuran siete futbolistas: Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Gonzalo Plata, John Yeboah, Nilson Angulo, Jordy Caicedo y Jeremy Arévalo.

Un análisis de la procedencia de los convocados revela que 24 de los 26 jugadores militan en clubes fuera de la Liga Pro ecuatoriana. La liga brasileña es la que más talento aporta con cinco representantes, seguida por la belga con cuatro. La Premier League inglesa contribuye con tres jugadores, entre ellos Caicedo y Hincapié, lo que subraya la presencia ecuatoriana en una de las competiciones más competitivas del mundo.

El promedio de edad del plantel es de 25,4 años, un indicador de juventud pero también de equilibrio. El más joven es Kendry Páez, de 18 años, mientras que el más veterano es el arquero Hernán Galíndez, con 39 años. Solo tres futbolistas superan los 30 años, lo que sugiere una selección en pleno proceso de renovación pero con la experiencia necesaria en puestos clave como la portería y la defensa.

Ecuador clasificó al Mundial como segunda de la eliminatoria sudamericana con 29 puntos, una hazaña considerando que comenzó su campaña con una sanción de tres puntos negativos. El equipo, conocido como La Tri, mostró durante la fase clasificatoria una sólida estructura defensiva que le permitió conseguir resultados cruciales.

Sin embargo, la zona ofensiva ha sido objeto de atención y cierta incertidumbre. Enner Valencia fue el máximo goleador en las eliminatorias y en el Mundial de 2026 igualará el récord de Edison Méndez como el ecuatoriano con más Copas del Mundo disputadas, con tres. Su experiencia sigue siendo vital, pero dada su edad, el cuerpo técnico optó por convocar a delanteros más jóvenes como Kevin Rodríguez, Jeremy Arévalo y Jordy Caicedo para garantizar proyección y alternativas.

Beccacece ha modificado el estilo de juego en los últimos amistosos, pasando de una postura más reactiva a un esquema de presión alta y transiciones rápidas, buscando un mayor protagonismo. Ecuador fue ubicada en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, un grupo que el propio entrenador calificó como un "lindo desafío" para demostrar la fortaleza del equipo.

La preparación se enfoca en maximizar las cualidades defensivas y dar fluidez a un ataque que busca ser más efectivo en los momentos decisivos del torneo





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