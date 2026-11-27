Analizamos el impacto del crecimiento económico y el empleo récord en España antes de las elecciones del 29 de noviembre, contrastando datos macro con la vida diaria.

En medio de un panorama electoral definido por el contraste entre las cifras macroeconómicas oficiales y la sensación de precariedad doméstica, España se prepara para las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre de 2026. El panorama actual muestra una nación con un volumen de actividad económica sin precedentes, superando ampliamente la tasa de crecimiento registrada en la eurozona y alcanzando niveles históricos de ocupación laboral.

No obstante, existe una brecha perceptiva significativa entre estos indicadores de éxito nacional y la experiencia individual de las familias españolas. Los salarios locales continúan situándose muy por debajo de la media comunitaria europea, mientras que el coste de la vida no ha mostrado signos de desaceleración. Este distanciamiento entre la marcha de la economía y la capacidad de gasto real de la ciudadanía constituye el eje central del debate político.

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Crecimiento del PIB impulsado por demografía y consumo

El producto interno bruto de España registró un incremento del 2,7% entre julio y septiembre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. Este avance se sustentó principalmente en el consumo interno y la inversión nacional, factores que explicaron 2,6 puntos de los mencionados 2,7 puntos porcentuales totales. La recuperación económica también recibió un impulso sustancial de los fondos europeos destinados a la reconstrucción posterior a la pandemia, los cuales contribuyeron entre el 10% y el 14% al crecimiento medio anual entre 2021 y 2025.

La deuda pública alcanzó el 3,4% anual en septiembre de 2026, lo que equivale al 100,3% del PIB según las estadísticas del Banco de España. Un factor determinante para este volumen total es el aumento demográfico, ya que la población se acerca a los 50 millones de habitantes, un incremento de 2,5 millones de personas en cinco años debido a la inmigración masiva. Esta expansión poblativa ha elevado la población activa y, por ende, el volumen absoluto de la producción económica.

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Desigualdad salarial y precarización laboral persistente

A pesar de los récords en creación de empleo, la calidad de esta ocupación presenta deficiencias estructurales. España contó con 22,85 millones de personas empleadas en el tercer trimestre de 2026, lo que representa 4,3 millones de trabajadores más en una década. La tasa de ocupación para la población de 16 a 64 años ascendió del 61,1% en 2016 al 69,1% actual, con un aumento notable del 8,2% entre jóvenes de 16 a 24 años en el último año.

No obstante, grupos vulnerables como jóvenes, mujeres e inmigrantes siguen enfrentando tasas de desempleo más altas, salarios bajos y contratos precarios. Aunque las mujeres representaron más de la mitad del aumento en el empleo total, la proporción de ocupados entre nacionalidades extranjeras creció un 8,8%. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, señala que al ajustar los datos per cápita, la ventaja española frente a la eurozona se reduce a apenas medio punto porcentual.

Polarización política sobre el modelo económico

La gestión de este complejo panorama económico define las propuestas de los principales contendientes. Pedro Sánchez, quien lleva más de ocho años al frente del gobierno, defiende junto a sus socios de Frente Amplio y Podemos una estrategia basada en la intervención estatal, la redistribución de la riqueza y el refuerzo de la protección social.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, propone un enfoque opuesto junto a Vox. Sus propuestas se centran en reducir la carga fiscal, facilitar la actividad empresarial, promover la construcción de viviendas para combatir la crisis inmobiliaria y potenciar el papel de la iniciativa privada frente al gasto público.

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Impacto en mercados y perspectivas futuras

Mientras el índice Ibex35 alcanza máximos históricos durante este año, la dificultad para llegar a fin de mes afecta a gran parte de la población. La crisis en el mercado inmobiliario, con precios prohibitivos tanto para el alquiler como para la compra, impacta directamente en quienes no poseen vivienda en propiedad.

Los analistas advierten que, aunque el crecimiento absoluto es superior al de la eurozona, el crecimiento per cápita real es modesto. Países como Lituania o Letonia muestran tasas de crecimiento per cápita mucho más elevadas. El desenlace de las elecciones del 29 de noviembre determinará si se consolidan las políticas de gasto actual o si se implementan los recortes fiscales y cambios regulatorios propuestos por la oposición.