Economía Canaria Impulsa su Crecimiento Superando la Media Nacional Gracias al Turismo

Canarias registra un crecimiento del PIB del 3,4% en 2025, superando el 2,8% de España, impulsado por un turismo de mayor calidad. El gobierno autonómico descarta medidas fiscales adicionales sobre el sector, enfocándose en retener más valor en el archipiélago y mejorar las condiciones laborales.

Canarias ha demostrado una vez más su dinamismo económico, superando con creces la media nacional en el año 2025. El Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago experimentó un crecimiento del 3,4%, una cifra significativamente superior al 2,8% registrado en el conjunto de España. Este impulso económico se sustenta, en gran medida, en el robusto desempeño del sector turístico , pilar fundamental de la economía insular.

Ante el complejo escenario internacional marcado por el conflicto en Oriente Próximo, el Gobierno autonómico ha decidido no implementar medidas fiscales adicionales que graven este sector estratégico. La prioridad es mantener su fortaleza y apoyar su recuperación, si bien se deja la puerta abierta a futuras consideraciones fiscales en próximos periodos de gobierno. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha subrayado la estrategia del archipiélago en el sector turístico. En su intervención en el evento Wake Up, Spain, Wake Up, Europe!, afirmó: El sector turístico canario está en el camino de dar más calidad y más valor añadido con menor cantidad de visitantes. Esta declaración pone de manifiesto un cambio de enfoque, orientado hacia un modelo de turismo más sostenible y beneficioso para la economía local. El objetivo es claro: crecer no tanto en cantidad como en calidad. Esto se traduce en la aspiración de que los aproximadamente 24.000 millones de euros que genera el turismo permanezcan en Canarias, impulsando así el desarrollo y el bienestar de sus habitantes. El presidente también señaló que este camino hacia la calidad ya está dando sus frutos. En el último año, se han rubricado dos importantes convenios colectivos que incluyen subidas salariales de dos dígitos, lo que implica una mayor distribución de la riqueza generada en el archipiélago. Estas mejoras salariales son un indicador tangible del compromiso por dejar más recursos económicos en la isla, fortaleciendo la economía desde la base. Paralelamente, el sector del transporte aéreo y marítimo, vital para la conectividad y el comercio de Canarias, se encuentra inmerso en negociaciones clave. Santiago Guerra, coordinador general de la aerolínea Binter, expresó su optimismo respecto a las conversaciones que se están llevando a cabo con Bruselas en relación con las Estaciones de Tratamiento de Residuos (ETR) o emisiones, confiando en que estas lleguen a buen puerto y se eviten posibles sanciones. Esta preocupación por la regulación europea es compartida por otros actores del sector. Javier Climent, director general de Boluda Shipping, manifestó la unidad del sector para asegurar que dicha regulación se implemente con sentido común, evitando así penalizaciones que podrían afectar negativamente a la operativa y competitividad de las empresas canarias. La colaboración entre empresas y la comunicación con las instituciones europeas son fundamentales para garantizar un marco regulatorio que favorezca el crecimiento y la sostenibilidad de la economía canaria, especialmente en sectores tan sensibles a la normativa internacional





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