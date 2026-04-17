Ebro EV Motors Renueva Arrendamiento de Planta en Montcada y Desarta Compra Bajo Presión Sindical

Ebro EV Motors, con laxa supervisión de su socio chino Chery, optó por extender el contrato de alquiler de su planta auxiliar en Montcada i Reixac, Barcelona, en lugar de ejercer su derecho de compra. La decisión, motivada por la evitación de endeudamiento y el mantenimiento de condiciones económicas favorables, ha generado descontento entre los representantes sindicales, quienes temen por la autonomía estratégica de la planta y la influencia de "actores externos". El acuerdo de diez años asegura la continuidad del empleo y las operaciones actuales, pero no disipa las preocupaciones sobre el control real de las decisiones.

La decisión de Ebro EV Motors, el fabricante de automóviles que cuenta con la participación del gigante automovilístico chino Chery , de no ejercer su opción de compra sobre la fábrica auxiliar ubicada en Montcada i Reixac, provincia de Barcelona, ha generado un considerable revuelo.

Esta instalación ha estado operando bajo un régimen de alquiler desde el año 2023, fecha en la que Ebro también se adjudicó la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, como parte de un ambicioso plan de reindustrialización para estos activos industriales. Es importante destacar que la planta de Montcada sigue siendo propiedad de Nissan, la empresa de la que Ebro alquiló la instalación, firmando en aquel momento un contrato de arrendamiento por un periodo de tres años con una opción de compra incorporada, la cual ha expirado recientemente. La situación de esta planta difiere sustancialmente de la factoría de la Zona Franca. En este último caso, los terrenos pertenecen al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZF), entidad que delegó la gestión de la parcela a la compañía australiana Goodman, quedando Ebro como inquilina de esta última. A pesar de la opción de compra caducada, fuentes cercanas a Ebro EV Motors aseguran que se dará continuidad al contrato de arrendamiento existente. Según estas mismas fuentes, la prolongación del acuerdo se fundamenta en el mantenimiento de las condiciones económicas en términos que consideran razonables y en un horizonte temporal de alquiler que permite la ejecución de los planes previstos para este centro de producción sin la necesidad de incurrir en la generación de una deuda financiera significativa derivada del desembolso necesario para una adquisición. El nuevo pacto alcanzado con Nissan se extenderá por un periodo de diez años. Las mismas fuentes insisten en que esta renovación no impactará negativamente en el empleo ni en las actividades logísticas e industriales que actualmente se llevan a cabo en las instalaciones de Montcada. Sin embargo, esta determinación ha provocado una profunda consternación entre los representantes de los trabajadores. La esperanza de la plantilla radicaba en que Ebro formalizara la compra de la planta, un movimiento que, a su juicio, habría servido para salvaguardar la instalación de la posible especulación de lo que han denominado como "buitres externos". El sindicato CGT ha sido el más vocal en expresar su descontento, manifestando que, en una referencia apenas velada a Chery, quien ejerce una tutela sobre la actividad de Ebro como socio tecnológico y es propietaria del 40% de la sociedad Ebro Factory —la entidad encargada de la explotación de ambas fábricas—, las decisiones estratégicas fundamentales no se están tomando en Barcelona. Esta situación ha generado serias dudas entre los trabajadores sobre quién ostenta realmente el control de la fábrica. La percepción general es que, a pesar de ser el socio mayoritario con el 60% de Ebro Factory, el control efectivo parece residir en otras instancias, sugiriendo una influencia determinante por parte de socios externos. La planta de Montcada emplea actualmente a 50 trabajadores y se encuentra inmersa en una fase de reconversión temporal. La actividad actual se centra en la logística, mientras se espera que, gradualmente, la planta acoja la estampación de vehículos. Este desarrollo está intrínsecamente ligado a la expansión de la localización de la producción en Barcelona. Actualmente, Ebro se dedica al ensamblaje de vehículos que llegan semimontados desde China, y la fabricación completa en Cataluña aún no ha comenzado. A pesar de estos desafíos y de la incertidumbre sobre la estructura de propiedad, Ebro EV Motors ha logrado hitos significativos en su retorno al mercado. En el mes de marzo, la compañía alcanzó su récord de ventas mensual hasta la fecha, comercializando 2.558 unidades. Este volumen de ventas la situó en la quinta posición del mercado de vehículos híbridos enchufables en España. Con este resultado, la histórica compañía automovilística española ha superado las 19.000 unidades matriculadas desde su regreso al mercado a finales de 2024, demostrando una cierta tracción comercial a pesar de las complejidades operativas y estratégicas. La decisión de Ebro EV Motors de renovar su contrato de alquiler en lugar de adquirir la planta de Montcada i Reixac, bajo la presión y el escrutinio de los sindicatos, pone de manifiesto las tensiones subyacentes en la estrategia de reindustrialización de activos industriales en Cataluña. El sindicato CGT ha sido particularmente crítico, expresando su preocupación por la aparente falta de autonomía en la toma de decisiones estratégicas, que según ellos, no se gestan en territorio español, sino que emanan de la matriz o de socios con intereses externos. Esta perspectiva genera una sensación de inseguridad entre los empleados, quienes temen por la influencia de fondos de inversión o de socios con intereses especulativos a largo plazo, lo que podría comprometer la viabilidad y la dirección de la planta. La estructura de propiedad de Ebro Factory, con el 60% en manos de la automovilística española y el 40% restante del socio chino Chery, añade una capa de complejidad a la dinámica de control. Si bien la mayoría accionarial española podría sugerir un control inherente, las denuncias sindicales apuntan a una influencia desproporcionada por parte del socio chino, especialmente en lo que respecta a las decisiones de inversión y desarrollo estratégico. La continuidad del contrato de arrendamiento por diez años, si bien garantiza la estabilidad operativa y el mantenimiento del empleo a corto y medio plazo, no resuelve las dudas fundamentales sobre quién ejerce el poder de decisión real y cómo se alinea esa toma de decisiones con los intereses de la fuerza laboral y la economía local. La planta de Montcada, con su actual plantilla de 50 empleados, está atravesando una transición temporal. Su reconversión hacia actividades logísticas y la futura incorporación de la estampación de vehículos son pasos cruciales para su integración en la cadena de producción de Ebro en Barcelona. Sin embargo, la capacidad de Ebro para materializar estas ambiciones dependerá, en gran medida, de su autonomía estratégica y de su acceso a recursos financieros y tecnológicos, aspectos que parecen estar fuertemente influenciados por sus socios chinos. El reciente logro comercial de Ebro, alcanzando un récord de ventas en marzo con más de 2.500 unidades y superando las 19.000 matriculaciones desde su regreso al mercado, demuestra un potencial de crecimiento y una demanda latente en el sector de vehículos híbridos enchufables. Este éxito comercial, sin embargo, contrasta con las preocupaciones internas sobre la estructura de control y la toma de decisiones estratégicas en la producción. La capacidad de Ebro para capitalizar este impulso comercial y para asegurar una producción local sólida y autónoma será un factor determinante en su futuro y en la consolidación de la reindustrialización en Cataluña. La comunidad local y los representantes de los trabajadores estarán observando de cerca los próximos movimientos de la empresa, buscando garantías de que las decisiones estratégicas se tomen con la vista puesta en el desarrollo sostenible de la planta y en el beneficio a largo plazo de todos los involucrados, y no solo en los intereses de accionistas externos que podrían priorizar la rentabilidad a corto plazo por encima de la creación de valor industrial a largo plazo





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebro EV Motors Chery Montcada I Reixac Nissan Reindustrialización Sindicatos Automoción Contrato De Arrendamiento Control Estratégico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resultados de Bonoloto, Super Once y Cupón Diario del 15 de Abril de 2026Consulta los resultados de los sorteos de Bonoloto, Super Once y Cupón Diario celebrados este miércoles 15 de abril de 2026, incluyendo números premiados, botes y puntos de validación.

Read more »

Gatorade se reinventa ante la creciente competencia en el mercado de la hidrataciónPepsiCo renueva integralmente la marca Gatorade, lanzando nuevas bebidas, productos en polvo y envases para posicionarla más allá de su identidad histórica como bebida deportiva y atraer a un público más amplio, ante la saturación del mercado con nuevas marcas y tendencias de hidratación surgidas tras la pandemia.

Read more »

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 16 de abril de 2026Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 16 de abril de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Read more »

Ana Botín renueva su gabinete con un nuevo jefe de EstrategiaRedactor de banca y finanzas en Expansión desde junio de 2024. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera en distintos diarios digitales, todos económicos, en los que informó sobre banca, Bolsa, criptomonedas y macroeconomía.

Read more »

Ebro apuesta sobre seguro con el nuevo s700 híbridoLa versión que se acaba de presentar se une a la equipada con motor de gasolina y a la híbrida enchufable, con lo que el modelo pasa a reunir las tres etiquetas ambientales más codiciadas

Read more »

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 17 de abril de 2026 en directoComprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 17 de abril de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Read more »