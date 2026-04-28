Ebro EV Motors cierra 2025 con un crecimiento récord y ebitda positivo

La compañía española Ebro EV Motors, asociada a Chery Auto, ha superado todas sus metas en 2025, multiplicando por diez sus ingresos y obteniendo un ebitda positivo por primera vez. La empresa destaca la expansión de su red comercial y el éxito de sus modelos Ebro s700 y s400.

Ebro EV Motors, la compañía española asociada al grupo automovilístico chino Chery Auto , ha celebrado un 2025 exitoso, marcando su primer año completo de operaciones con el cumplimiento de todos los objetivos previstos.

La empresa, con sede en Barcelona, experimentó una notable expansión, multiplicando por diez sus ingresos y alcanzando, por primera vez, un resultado de ebitda positivo. Este logro se atribuye al lanzamiento de nuevos modelos de vehículos y a la expansión estratégica de su red comercial. Los ingresos totales de la compañía ascendieron a 357 millones de euros, superando la meta inicial de 333 millones y representando un crecimiento significativo en comparación con los resultados de 2024.

El hito financiero más destacado fue el ebitda ajustado positivo de 4,4 millones de euros, lo que equivale a un margen del 1,2%, un cambio drástico frente a la pérdida de 15,3 millones de euros registrada el año anterior. Este avance se atribuye a la aceleración de las operaciones en la segunda mitad del año, impulsada por el aumento de las ventas.

En términos de volumen, Ebro EV Motors vendió 14.148 vehículos a concesionarios y registró 12.459 matriculaciones, obteniendo una cuota de mercado del 1,1% en España, con un incremento notable hasta el 2,1% en diciembre. El modelo Ebro s700 se posicionó como el más vendido, con 6.524 unidades matriculadas, seguido por el Ebro s400, con 2.873 entregas.

La creciente demanda de vehículos híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV) representó el 65% de las ventas totales en 2025, lo que refleja una tendencia hacia opciones de movilidad más sostenibles. La compañía ha ampliado su red comercial a 85 puntos de venta en España y planea expandirse a Portugal con cinco puntos adicionales en 2026.

La inversión en activos de Ebro EV Motors alcanzó los 92,5 millones de euros en 2025, un aumento considerable en comparación con los 46,5 millones de euros del año anterior. Una parte importante de esta inversión, 43,5 millones de euros, se destinó a la instalación de una nueva línea de soldadura (M1) en la planta de Ebro en la Zona Franca de Barcelona, lo que permitirá aumentar significativamente la capacidad de producción de Ebro Factory en 2026.

Además, la compañía ha logrado completar su proceso de reindustrialización, generando más de 1.450 empleos directos a finales de 2025. Rafael Ruiz, presidente de Ebro EV Motors, destacó que 2025 ha sido un punto de inflexión crucial para la empresa, consolidando su transición de un proyecto de reindustrialización a una realidad industrial.

Subrayó que alcanzar un ebitda positivo en el primer año completo de actividad no solo es un logro financiero, sino también una confirmación de la solidez y escalabilidad del modelo de negocio de la compañía. La empresa se muestra optimista de cara al futuro, con planes de expansión en Portugal y un continuo crecimiento de su red comercial en España





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