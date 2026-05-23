Ébola en la República Democrática del Congo: epidemia fuera de control

El brote de ébola en la República Democrática del Congo está fuera de control, con una rápida propagación que dificulta el seguimiento de contactos en medio de violencia y desplazamientos. La OMS declaró la epidemia como emergencia de salud pública internacional.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo está fuera de control. La rápida propagación del virus, que se ha extendido a Uganda, dificulta el seguimiento de contactos en medio de violencia y desplazamientos.

Hasta ahora, se han confirmado 83 infecciones, con 746 casos sospechosos y 1.603 contactos identificados, pero solo el 21% está bajo vigilancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia como emergencia de salud pública internacional el 17 de mayo. La cepa Bundibugyo del virus, sin vacuna ni tratamientos aprobados, circuló sin ser detectada en Ituri. La OMS insta a mejorar la vigilancia y el rastreo, mientras que la tasa de positividad alcanza el 46%.

El motivo de la rápida propagación es la violencia extrema y los éxodos constantes de la población, que dificultan el trabajo de los equipos de respuesta. Según el Ministerio de Salud de la RDC, las autoridades han confirmado 83 infecciones, con 746 casos sospechosos y 1.603 contactos identificados.

Sin embargo, tan solo han podido dar seguimiento a 342 contactos, lo que supone que apenas el 21% está bajo vigilancia. La comparación de estimaciones da a entender que a pesar de que gobiernos y agencias internacionales están intensificando las medidas de emergencia, la transmisión se está entendiendo más allá del centro minero de oro de Mongbwalu, que inicialmente era el mayor foco sospechoso.

Las infecciones confirmadas se concentran cada vez más en las zonas sanitarias circundantes, incluidas Rwampara y Bunia. Además, la escasa capacidad de los laboratorios está obstaculizando la respuesta, antes de alertar que la plataforma de diagnóstico GeneXpert, ampliamente utilizada durante brotes anteriores de ébola, no puede detectar la cepa Bundibugyo.

Los países deberían, según la OMS, ampliar rápidamente las pruebas de laboratorio, el rastreo de contactos y la divulgación comunitaria, al tiempo que negocian 'corredores de seguridad' para permitir que los equipos de respuesta lleguen de forma segura a las comunidades afectadas





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