Ebola-bling repeats: Hospital del Ministerio de Defensa in Madrid ready to deal with high-risk patients

In Madrid, the Spanish military hospital has recently completed re-building its high-risk unit, Unit 22, and was standing by to receive and isolate 14 Spanish tourists contaminated with the hantavirus. The Spanish Navy airlifted the tourists to Madrid and isolation has started.

Casi un año después del estigma de la pandemia de Ebolagraban atención en España este hospital, con capacidad para siete pacientes y otros 16 cama disponibles si fuera necesario.

Su personal también atendió a los españoles repatriados del coronavirus El brote del hantavirus afecta a 14 personas provenientes de un barco, que han sido trasladados a Madrid para ser aislados en habitaciones individuales. No solo un factor técnico o clínico, pero también de 'sensibilidad social', la elección del hospital y el aislamiento, que ha sido criticada por algunos, se produce debido a la mezcla de factores en estos casos, que afectan a la percepción del riesgo y el miedo





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