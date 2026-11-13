EBA y BCE lideran revisión de MiCA para regular stablecoins y reservas

Las autoridades financieras europeas EBA y BCE impulsan cambios en la normativa MiCA para ajustar requisitos de liquidez y gestión de reservas de stablecoins tras la consulta del 30 de septiembre.

Las autoridades financieras europeas EBA y BCE lideran la revisión clave de la normativa MiCA para ajustar los requisitos de liquidez y gestión de reservas de stablecoins tras la consulta finalizada el 30 de septiembre.

El Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea han solicitado explícitamente examinar los esquemas multiemisores de stablecoins de terceros países y los requisitos de liquidez de cada emisor. Stijn Vander Straeten, CEO de Crypto Finance, entidad de activos digitales de Deutsche Börse, explica que los bancos centrales europeos sostienen que los token de dinero electrónico están diseñados para pagar y no para ahorrar.

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Vander Straeten añade que este debate sobre reservas explica por qué el BCE propone sustituir el requisito fijo de depósitos entre el 30% y el 60% por normas basadas en la liquidez. El criterio clave no sería el tipo de entidad que guarda el dinero, sino la rapidez y seguridad con la que los activos pueden convertirse en efectivo sin perder valor.

Limitación de Volumen y Futuro Institucional

El mercado europeo de stablecoins en euros ha duplicado su volumen en el último año hasta unos 850 millones de dólares, pero aún está muy lejos de los más de 300.000 millones de dólares de las denominadas en dólares estadounidenses. La EBA cuenta con 39 token de dinero electrónico emitidos conforme a MiCA hasta septiembre de 2026.

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La banca tradicional ya está incursionando en activos digitales mediante Qivalis, un consorcio creado el año pasado con CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankinter para desarrollar stablecoins en euros. Además, el Banco Santander participa en una alianza con otros grandes bancos internacionales para emitir stablecoins basadas en divisas del G7.

Riesgos Transfronterizos y Definiciones Claras

La EBA advierte de riesgos significativos cuando la emisión de un token se reparte entre entidades de la UE y de terceros países, señalando este aspecto como prioritario para la revisión. Stijn Vander Straeten enfatiza que la emisión por parte de bancos confirma su eficacia, pero requiere un marco jurídico que aporte certidumbre operativa a los participantes institucionales.

Los expertos también identifican la elaboración de un catálogo de definiciones y la clasificación de criptoactivos como áreas que requieren mayor claridad por parte de la EBA para garantizar una aplicación coherente. Asimismo, se busca un marco de información de obligaciones para emisores y proveedores que facilite una supervisión eficaz en toda la unión.

Integración y Armonización Regulatoria

Con cerca de 400 proveedores de servicios de cripto autorizados en ESMA, de los cuales 100 tienen pasaporte para operar en el EEE, la siguiente fase de MiCA enfrenta el reto de pasar de normas armonizadas a una aplicación armonizada, según James Bennett, CEO de Stable Mint.

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El segundo gran reto identificado por Bennett es la integración efectiva. El objetivo final es pasar de la simple certeza regulatoria a lograr que los activos digitales funcionen de forma eficiente con el sistema financiero tradicional, asegurando así la estabilidad del mercado europeo ante el crecimiento del sector.