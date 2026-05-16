EAU confirma que salida de OPEP y OPEP+ es estratégica, no refleja divisiones con socios

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha declarado que su salida de la Organización de Países Exportadores del Petróleo y OPEP+, efectiva desde el pasado 1 de mayo, no refleja la existencia de divisiones con sus socios, sino que representa una elección soberana y estratégica. La decisión no se basa en consideraciones políticas ni refleja la existencia de divisiones entre EAU y sus socios, según el ministro de Energía e Infraestructura emiratí.

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos ( EAU ) ha reiterado que su salida de la Organización de Países Exportadores del Petróleo ( OPEP ) y OPEP +, efectiva desde el pasado 1 de mayo, "no refleja la existencia de divisiones" con sus socios, sino que representa una "elección soberana y estratégica".

La decisión no se basa en consideraciones políticas ni refleja la existencia de divisiones entre EAU y sus socios, según el ministro de Energía e Infraestructura emiratí, Suhail Al Mazrouei, en su cuenta oficial de X. La salida ha tenido un fuerte impacto en los hidrocarburos, ya que la producción de la OPEP cayó casi un 34% desde el inicio del conflicto, al tiempo que Emiratos registró una caída de más del 40% en su bombeo





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