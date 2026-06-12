Early Social Media Use Linked to Substance Experimentation in Adolescents

A new study published in The American Journal of Psychiatry found that early and frequent social media use among adolescents is linked to an increased likelihood of experimenting with substances such as alcohol, tobacco, and cannabis. The study also highlights the impact of excessive social media use on adolescent mental health, cognitive function, and emotional regulation.

CNN — El requisito de edad mínima para la mayoría de las plataformas de redes sociales es de 13 años, pero cerca del 40 % de los adolescentes entre 8 y 12 años utilizan las redes sociales.

Hacerlo podría llevar a estos preadolescentes a experimentar más temprano con drogas y alcohol. Una nueva investigación publicada esta semana en The American Journal of Psychiatry revela que cuanto antes y más rápidamente los adolescentes utilizan las redes sociales, más probable es que experimenten con sustancias como el alcohol, el tabaco y el cannabis.

Los adolescentes pasan hasta una hora o más en sus teléfonos móviles durante las noches de entre semana, lo que está afectando su salud mental, su función cognitiva y su regulación emocional. Muchos factores pueden llevar al consumo de sustancias entre los adolescentes, según expertos, incluyendo sus compañeros y entornos familiares. Aunque estos nuevos hallazgos pueden proporcionar una correlación y asociación entre ambos, no pueden demostrar que el uso temprano de las redes sociales pueda causar experimentación con sustancias.

El Dr. Jason M. Nagata, autor principal del estudio y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California, San Francisco, encontró cuatro patrones de uso de redes sociales para adolescentes entre 9 y 16 años. Utilizando datos recopilados del Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente analizados durante cuatro años, Nagata dividió a los adolescentes en cuatro grupos: sin uso o uso muy bajo; moderado, aumento gradual; inicio medio, aumento rápido; y inicio temprano, aumento rápido.

El grupo de inicio temprano incluía a niños que comenzaron a usar redes sociales a la edad de 9 años, y el grupo de inicio medio incluía a aquellos que comenzaron a usar sus teléfonos alrededor de los 11 años. La Dra. Courtney Blackwell, profesora asociada de ciencias médicas sociales en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, destacó la solidez de los datos longitudinales, que seguían las mismas variables a lo largo del tiempo.

Señaló la falta de ese tipo de datos en el conjunto general de trabajo sobre el uso de las redes sociales en adolescentes y sus efectos. No estaba afiliada al estudio.

‘En lugar de simplemente usar un tiempo promedio de uso de redes sociales,’ dijo Blackwell, ‘lo que pudieron hacer es observar a lo largo de cuatro años y preguntar, ‘¿Cómo cambió este niño en su uso de redes sociales? ’ y mapear eso para crear diferentes grupos de niños.

’ Los adolescentes que caían en las tres categorías de aumento de uso tenían mayores probabilidades de experimentar con sustancias en comparación con sus compañeros que informaban poco o ningún uso de redes sociales. Y los jóvenes en la categoría de uso más alto y temprano, lo que significaba que participaban en las redes sociales tres o más horas al día, tenían casi 17 veces más probabilidades de experimentar con cannabis y 14 veces más probabilidades de experimentar con tabaco que los niños con poco o ningún uso, según el estudio.

‘Una vez que estás en plataformas de redes sociales expuesto a marketing dirigido relacionado con sustancias o simplemente viendo publicaciones de redes sociales que muestran el consumo de sustancias de forma positiva,’ dijo Nagata, ‘son todas razones por las que los adolescentes pueden ser más propensos a experimentar con sustancias. ’ Riesgos de contenido Nagata señala tipos de contenido visto en redes sociales que pueden influir en la decisión de experimentar con sustancias, especialmente a una edad temprana.

Más del 50 % de los adolescentes reportaron exposición a marketing de alcohol en internet, con casi el 61 % de personas de su edad publicando contenido de alcohol en las redes sociales. Las redes sociales presentan gran parte del consumo de sustancias de forma positiva, dijo Nagata. Jóvenes disfrutando en la universidad o un divertido anuncio de una marca de licor llena la mayor parte del contenido de consumo de sustancias en línea, dijo





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