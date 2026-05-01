Dura Crítica de la Asociación de Fiscales a los Nombramientos en la Fiscalía General

La Asociación de Fiscales acusa a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, de priorizar la lealtad personal sobre el mérito y la capacidad en los nombramientos, generando un fuerte malestar en la carrera fiscal.

La Asociación de Fiscales, que representa a la mayoría de los miembros de la carrera fiscal, ha expresado una profunda preocupación y ha lanzado severas críticas en relación con las recientes decisiones tomadas en la alta dirección del Ministerio Público.

A través de un comunicado al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la asociación acusa directamente a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, de anteponer consideraciones de lealtad personal y afinidad política a los principios fundamentales de mérito y capacidad profesional en la selección y designación de fiscales. Se denuncia un patrón sistemático de decisiones que, según la asociación, se basan más en relaciones internas y vínculos personales que en criterios objetivos y transparentes, lo que socava la independencia y la imparcialidad del Ministerio Público.

El foco principal de la controversia reside en una serie de nombramientos y no renovaciones que han generado un fuerte malestar entre los fiscales. Un caso particularmente llamativo es la no renovación del mandato de la fiscal Almudena Lastra al frente de la Fiscalía Superior de Madrid. La Asociación de Fiscales interpreta esta decisión como un claro castigo a Lastra por su papel crucial en el juicio contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz.

Durante dicho juicio, el testimonio de Lastra fue determinante al señalar la posible filtración de correos electrónicos relacionados con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que la asociación considera que la ha convertido en objetivo de represalias por no alinearse con la línea oficialista. La designación de María Isabel Martín López como sucesora de Lastra ha exacerbado aún más las críticas.

La asociación señala que Martín López carece de experiencia previa en la materia y que su nombramiento responde a su estrecha vinculación con el denominado 'equipo Fortuny', un grupo de fiscales cercanos a Álvaro García Ortiz. Esta situación, según la asociación, evidencia un claro favoritismo y una falta de transparencia en los procesos de selección. Las críticas no se limitan al caso de la Fiscalía Superior de Madrid.

La asociación también cuestiona el nombramiento de Pilar Rodríguez Fernández, actual jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y esposa de Álvaro García Ortiz, como fiscal del Tribunal Supremo en la sección de lo social. Se argumenta que Rodríguez Fernández no posee experiencia previa en esta especialidad y que su designación se ha producido en detrimento de otros fiscales con una trayectoria profesional más sólida en el ámbito social.

Esta situación refuerza la percepción de que los nombramientos se están realizando en función de la cercanía personal y familiar a la cúpula del Ministerio Público, en lugar de basarse en la competencia y la experiencia. Más allá de los casos concretos, la Asociación de Fiscales denuncia un modelo de gestión que considera perjudicial para la independencia y la objetividad del Ministerio Público.

Se habla de un sistema de 'recompensas' que premia la lealtad y la adhesión a la línea oficialista, en lugar de valorar el mérito y la capacidad profesional. Esta práctica, según la asociación, crea un ambiente de presión y desincentiva la crítica constructiva, lo que puede comprometer la calidad del trabajo de los fiscales y la confianza de la ciudadanía en la institución.

En este contexto, también se expresa un fuerte rechazo al nombramiento de la esposa de García Ortiz como teniente fiscal superior de Galicia, una decisión que se considera directamente vinculada a su relación personal con el exfiscal general. La asociación advierte que estas decisiones proyectan una imagen negativa de la Fiscalía, percibida como alejada de los principios de independencia e imparcialidad, lo que puede tener graves consecuencias para la credibilidad de la institución y la confianza de la sociedad en el sistema judicial.

La Asociación de Fiscales enfatiza que estas prácticas no solo son injustas para los fiscales que se ven perjudicados por ellas, sino que también representan una amenaza para el Estado de Derecho. Se recuerda que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar con independencia e imparcialidad, garantizando la aplicación de la ley de manera objetiva y sin influencias externas.

La asociación advierte que la politización de los nombramientos y la priorización de la lealtad personal sobre el mérito profesional pueden socavar la confianza de la ciudadanía en la justicia y poner en riesgo la integridad del sistema judicial. Ante estas acusaciones, la Fiscalía General del Estado ha defendido la legalidad de los nombramientos realizados, argumentando que se han basado en criterios de experiencia y trayectoria profesional.

Se niega rotundamente cualquier tipo de trato de favor y se insiste en que las decisiones adoptadas se han ajustado a la normativa vigente. Sin embargo, la Asociación de Fiscales no se conforma con estas explicaciones y exige una investigación exhaustiva de los procesos de selección y nombramiento para garantizar la transparencia y la objetividad.

La asociación ha anunciado que continuará defendiendo los principios de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y que no dudará en tomar las medidas necesarias para proteger la integridad de la institución y la confianza de la ciudadanía en la justicia. La controversia generada por estos nombramientos ha abierto un debate sobre la necesidad de reformar los procesos de selección y nombramiento de fiscales para garantizar la independencia y la objetividad del Ministerio Público, y evitar la politización de la justicia





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