Dudas sobre la privatización de Fannie Mae y Freddie Mac tras doble cargo de Bill Pulte

El nombramiento de Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional, mientras mantiene su cargo en la FHFA, genera incertidumbre sobre la salida de Fannie Mae y Freddie Mac de la tutela gubernamental.

El presidente Donald Trump intentó durante su primer mandato poner fin al control gubernamental de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac , pero fracasó.

Ahora, su decisión de asignar a Bill Pulte, el funcionario encargado de llevar a cabo dicha tarea, un segundo trabajo no relacionado como director interino de Inteligencia Nacional está generando nuevas dudas sobre si el esfuerzo tendrá éxito esta vez. Pulte, cuyo abuelo fundó una de las mayores constructoras de viviendas del país, conservaría su cargo como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), que supervisa a Fannie y Freddie, incluso mientras el puesto de director de Inteligencia Nacional lo pondría a cargo de agencias de inteligencia como la CIA y la NSA.

Esta dualidad de funciones ha sido criticada por expertos que consideran que la privatización de estas entidades requiere una dedicación exclusiva. Los expertos advierten que, si no se gestiona adecuadamente, una salida de la tutela gubernamental podría alterar el mercado de valores respaldados por hipotecas, que sustenta el sistema de financiación de la vivienda en Estados Unidos.

Esto podría elevar aún más los costos de endeudamiento para los compradores de viviendas, justo cuando los precios de las casas se acercan a máximos históricos y las tasas hipotecarias son elevadas, en medio de una creciente preocupación por la inflación impulsada por la guerra con Irán. La situación es compleja porque desenredar a Fannie y Freddie de sus tutelas no es una tarea sencilla.

Ambas entidades no emiten hipotecas directamente, sino que compran hipotecas a los prestamistas y las reempaquetan para inversionistas, permitiendo un flujo confiable de dinero hacia los prestamistas hipotecarios y tasas más asequibles para los compradores. Durante la crisis inmobiliaria de 2008, Fannie y Freddie pasaron a estar bajo control gubernamental para evitar mayores daños al mercado de la vivienda, aunque la medida se concibió como temporal.

Sin embargo, 18 años después, todavía están bajo tutela. Los partidarios de poner fin a esta situación, incluidos muchos aliados republicanos de Trump, afirman que las empresas son viables por sí solas y que una oferta pública inicial podría recaudar miles de millones de dólares para un gobierno fuertemente endeudado.

En agosto del año pasado, CNN informó que Trump se había reunido con varios directores ejecutivos de bancos de Wall Street, como Jamie Dimon de JPMorgan, David Solomon de Goldman Sachs y Brian Moynihan de Bank of America, para hablar sobre una posible OPI de los dos gigantes hipotecarios. Sin embargo, las nuevas responsabilidades de Pulte han generado escepticismo.

La profesora Susan Wachter, de Wharton, señaló que los avances parecen estancados, y el analista Jaret Seiberg indicó que será difícil superar los obstáculos si el director de la FHFA dedica la mayor parte de su tiempo a la seguridad nacional. Trump ha afirmado que Pulte ha hecho un trabajo fenomenal y que su cargo en la DNI no es permanente, pero no ha dado un cronograma claro.

La incertidumbre persiste en un mercado donde los precios de las viviendas siguen altos y las tasas hipotecarias no dan tregua





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