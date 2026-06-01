Dua Lipa y Callum Turner se casan en una íntima ceremonia civil en Londres antes de su boda de lujo en Italia

La estrella del pop y el actor han formalizado su relación en el Old Marylebone Town Hall de Londres con solo unos pocos invitados. La ceremonia discreta precede a una gran celebración en Palermo que reunirá a numerosas celebridades. La cantante lució un traje sastre blanco con pamela y el actor un elegante traje azul marino.

Dua Lipa y Callum Turner se han casado en una íntima ceremonia civil en el Old Marylebone Town Hall de Londres , antes de una futura celebración lujosa en Italia.

La pareja, que se conoció hace más de dos años y se comprometió en diciembre de 2024, eligió este emblemático lugar por su historia y conexión con figuras de la música y la cultura. La cantante lució un impecable traje sastre blanco con guantes y pamela, mientras que el actor optó por un elegante traje azul marino.

La ceremonia contó con solo unos pocos familiares y amigos, y al salir recibieron felicitaciones y confeti antes de marcharse en un taxi negro clásico. Este acto discreto precede a una boda más multitudinaria que tendrá lugar en Palermo, con invitados famosos y posibles actuaciones. La decisión de casarse en un ayuntamiento londinense sigue la tendencia de otras celebridades como Paul McCartney, Liam Gallagher o su amiga Rita Ora, quienes también eligieron registros civiles antes de festejos mayores.

Dua Lipa ha comentado en entrevistas que el matrimonio cambió su percepción, valorando la idea de envejecer juntos y ser mejores amigos para siempre. El anillo de compromiso fue diseñado en secreto por Callum Turner con la ayuda de la hermana de la cantante, Rina, quien probablemente sea la dama de honor





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