Dua Lipa: Una Vida Multifacética Más Allá del Éxito Musical

Un perfil detallado de Dua Lipa, explorando su carrera musical, sus pasiones, su vida personal y sus proyectos futuros, desde su actuación en Glastonbury hasta su colaboración con Yves Saint Laurent y sus planes de boda.

Dua Lipa , un torbellino de talento y vitalidad, podría ser el título perfecto para una película biográfica sobre la artista londinense nacida en 1995. Más allá de su innegable éxito como cantante pop – avalado por tres premios Brit y tres Grammy, entre otros reconocimientos – Dua Lipa es una mujer multifacética que disfruta de una vida plena y la comparte abiertamente con sus más de 88 millones de seguidores en Instagram.

Su faceta como actriz, demostrada con su participación en la aclamada adaptación cinematográfica de Barbie como la Barbie Sirena, se complementa con una pasión voraz por la lectura. Actualmente, se encuentra cautivada por 'Mala feminista' de Roxane Gay, un libro que describe como una "brillante recopilación de ensayos que te hace sentir como si estuvieras charlando con tu amiga más inteligente, divertida y sabia".

La oportunidad de discutir el libro con la propia Roxane Gay fue, según confiesa, un verdadero lujo. La rutina diaria de Dua Lipa está cuidadosamente equilibrada para mantener su bienestar físico y mental.

Además de su amor por la lectura, practica yoga, pilates y diversas formas de meditación, considerándolas esenciales para sentirse en equilibrio y con la mente despejada. Su espíritu aventurero la impulsa a viajar constantemente, explorando nuevos lugares y culturas.

Sin embargo, por encima de todas sus actividades, Dua Lipa valora profundamente el tiempo que pasa con sus amigos y su familia, a quienes considera irrenunciables incluso en medio de la grabación de un álbum o una gira mundial. Cuando se le pregunta cómo le gustaría definirse y ser recordada, responde con humildad y enfoque en el presente: "Me esfuerzo mucho en estar presente en cada momento, así que, sinceramente, me centro mucho más en eso y en vivir tantas experiencias como sea posible".

Aspira a una vida llena de descubrimientos y a poder decir, al mirar hacia atrás, que ha exprimido cada oportunidad al máximo. Su actuación en el escenario Pyramid del Festival de Glastonbury en junio de 2024, junto al productor Nick Parker (Tame Impala), fue un hito en su carrera, una "máxima expresión de mis aspiraciones" y una confirmación de su pasión por reunir a la gente a través de la música y el baile.

La gira Radical Optimism, según asegura, encarna la esencia de lo que la motiva a hacer lo que hace: crear conexiones emocionales y alegría a través de su arte. En la espera de nuevos proyectos, incluyendo su próxima boda con el actor Callum Turner, con quien está comprometida desde hace casi un año, Dua Lipa continúa expandiendo sus horizontes.

Su colaboración con la división de belleza de Yves Saint Laurent se consolida con su imagen para la nueva fragancia, Libre Berry Crush, que describe como "sexi y sofisticada, y con ese pequeño y perfecto toque inesperado de dulzura". Se siente honrada de formar parte de la "familia YSL" y valora la relación que han construido a lo largo del tiempo.

Admira profundamente la valentía de monsieur Saint Laurent, su capacidad para desafiar las convenciones sociales y defender ideas que hoy en día son consideradas obvias, como la libertad de las mujeres para vestir pantalones. Esta actitud transgresora resuena con la propia Dua Lipa, quien también busca romper barreras y empoderar a través de su música y su imagen.

Se espera que Dua Lipa visite España pronto, donde tiene una especial predilección por Ibiza y, según se dice, conoce Madrid mejor que muchos de sus habitantes. ¿Podría ser que la veamos colaborando con Pedro Almodóvar? La cantante, con una sonrisa enigmática, prefiere mantener la sorpresa, pero deja entrever que siempre está soñando y planeando nuevas aventuras





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