Drones no autorizados en RAF Lakenheath: EE.UU. asegura seguridad en base británica

Personal de la Fuerza Aérea de EE.UU. en la base RAF Lakenheath respondió a una actividad sospechosa de drones sin causar daños. La situación se resolvió tras investigar amenazas vinculadas a Irán en el Reino Unido.

El personal militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegado en la base aérea RAF Lakenheath, ubicada en el Reino Unido, respondió el viernes por la noche ante una presunta actividad no autorizada de drones. Esta incursión, aunque sin precedentes en el momento, fue contenida de manera efectiva sin que ninguno de los miembros del personal, las aeronaves estacionadas o las infraestructuras críticas de la base resultaran dañados.

Un portavoz oficial de la Fuerza Aérea estadounidense confirmó los detalles del incidente mediante un comunicado electrónico, asegurando que la integridad de los soldados, los civiles estadounidenses, los civiles británicos, los contratistas laborales y sus respectivas familias permanece intacta. La fuerza aérea reiteró su compromiso con la colaboración estrecha y continua con las autoridades anfitrionas británicas para garantizar los más altos estándares de seguridad en todo el complejo militar.

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Resolución inmediata y cooperación bilateral

El Ministerio de Defensa británico corroboró la versión estadounidense y confirmó que el personal de las fuerzas de seguridad de la Fuerza Aérea de EE.UU. había actuado rápidamente en respuesta a los reportes iniciales de la actividad sospechosa. Las autoridades británicas declararon que la situación crítica ya se había resuelto por completo, eliminando cualquier riesgo inminente que pudiera haber planteado el objeto volador no tripulado.

Un portavoz del ministerio enfatizó que las instituciones están trabajando estrechamente con sus contrapartes para esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente. Aseguraron que proporcionarán información actualizada y detallada a la prensa y al público en el momento adecuado, manteniendo la transparencia necesaria tras un evento de seguridad de esta magnitud en suelo británico.

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Contexto de retiro estratégico y acusaciones

Este incidente en la base RAF Lakenheath se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, ya que Estados Unidos ha retirado recientemente del territorio británico bombarderos estratégicos utilizados para atacar a Irán. Asimismo, se ha trasladado un gran número de aviones de reabastecimiento en vuelo desde el Reino Unido hacia Alemania, una medida que refleja una reevaluación de las posiciones defensivas en la región.

Un reporte periodístico destacado señaló explícitamente que existía una amenaza directa por parte de Irán, lo que explicaría la vulnerabilidad percibida. Los bombarderos habían abandonado previamente la base RAF Fairford por motivos de seguridad, tras un incidente grave ocurrido la noche del 27 de septiembre, cuando un grupo de hombres se acercó a la instalación en camionetas blancas en plena oscuridad.

El mes pasado se presentaron cargos formales contra dos hombres británicos en relación con ese incidente anterior. Los fiscales sostienen firmemente que uno de los acusados había intentado ayudar activamente a los servicios de inteligencia iraníes dentro del Reino Unido, lo que eleva las sospechas sobre la organización detrás de estas presuntas intrusiones.

Amenazas específicas y responsabilidades internacionales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró esta semana que un miembro de una milicia respaldada por Irán había planeado atacar la base aérea de Fairford mientras estaba detenido en Estados Unidos por cargos penales. Esta revelación conecta directamente las operaciones en suelo británico con redes extremistas vinculadas a la República Islámica.

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El diario The Wall Street Journal informó que los aviones de reabastecimiento fueron trasladados específicamente debido a una amenaza creíble de Irán. El jefe del servicio de inteligencia interna del Reino Unido declaró en octubre que Irán había intensificado sus intentos de atacar objetivos más difíciles de defender, como las instalaciones militares en territorio británico.

Teherán ha rechazado categóricamente las acusaciones de participación en el incidente de Fairford, así como las demás acusaciones de actividades maliciosas en el Reino Unido. Las autoridades británicas llevan años acusando a Irán de estar implicado en complots e intentos de homicidio contra disidentes y objetivos israelíes y judíos.

En un desarrollo paralelo, Alemania ha responsabilizado a Rusia de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle en agosto. Los trabajadores encontraron allí un dron cargado de explosivos y un detonador, destacando la vulnerabilidad de los centros logísticos de la OTAN en Europa central.