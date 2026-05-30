Drones navales autónomos buscan desminar el estrecho de Ormuz

Empresas de defensa occidentales desarrollan sistemas no tripulados para limpiar de minas el estrecho de Ormuz, reduciendo riesgos humanos y tratando de convencer a la industria naval de que la ruta es segura.

Empresas de defensa y armadas occidentales están planeando desplegar drones navales no tripulados para limpiar de minas el estratégico estrecho de Ormuz, con el objetivo de reabrir esta vital ruta comercial sin poner en riesgo vidas humanas.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo multinacional que se activará cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Aunque altos cargos militares estadounidenses minimizan la amenaza, afirmando que Irán ha colocado pocas minas, veteranos navales advierten que la mera incertidumbre sobre la presencia de explosivos es suficiente para interrumpir el tránsito marítimo.

"Los campos minados ni siquiera necesitan minas para ser efectivos, siempre y cuando todos piensen que podrían estar allí. Porque ¿cómo se demuestra que no están ahí?

", señaló John Pentreath, excontralmirante de la Marina Real Británica. La tecnología moderna ha evolucionado desde las minas de la Segunda Guerra Mundial, que flotaban cerca de la superficie y detonaban al contacto físico, hacia sistemas más sofisticados. Las flotas actuales se componen de buques de superficie equipados con sonares o drones sumergibles que pueden remolcar sistemas de detección o transportar drones de desactivación.

Según ejecutivos del sector, el objetivo no es eliminar todas las minas, sino reducir el riesgo a un nivel que convenza a armadores y aseguradoras. Simon Tucker, CEO de SRT, una empresa británica especializada en vigilancia marítima que mantiene conversaciones con varios países del golfo Pérsico, explicó: "Hace veinte años, enviar un cazaminas británico con 50 personas a bordo suponía un gasto enorme". SRT ya opera sistemas de vigilancia en Kuwait y negocia con otros gobiernos del Golfo.

Países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia han invertido fuertemente en sistemas autónomos de desminado que combinan buques de superficie no tripulados, sonares y sumergibles. Ian McFarlane, responsable de ventas de sistemas submarinos del grupo de defensa francés, detalló en la conferencia Undersea Defence Technology en Londres que su sistema, compuesto por una embarcación no tripulada, un sonar remolcado y un sumergible de detección, ya ha sido probado en campos minados simulados con éxito.

La Marina Real Británica, por su parte, ha adaptado el buque de apoyo Lyme Bay como nodriza para estos sistemas autónomos, en lo que denominan un concepto de "armada híbrida".

"El concepto de armada híbrida nos brinda la oportunidad de evitar poner en peligro a la población civil y contribuir así a la seguridad del estrecho", afirmó un portavoz. Avances en técnicas de imagen acústica de alta definición permiten ahora distinguir entre minas y restos del lecho marino con una resolución de tres a cuatro centímetros, suficiente para diferenciar entre un objeto como un carrito de la compra y un neumático de tractor.

Sin embargo, el estrecho presenta desafíos únicos más allá de ser una zona de combate activa. El alcance limitado de los buques de superficie (800-1.200 km) obliga a que las embarcaciones de apoyo operen dentro del alcance de misiles antibuque iraníes si se desea cubrir grandes áreas.

Adrian Pierce, excapitán de un dragaminas de la Marina Real Británica, recordó que en los años 80 se tardaban semanas en despejar el canal tras la guerra de los petroleros entre Irán e Irak.

"La nueva tecnología, en muchos sentidos, acelera la actividad, pero deja el mismo problema: para tomar decisiones se necesita confianza", dijo Pierce, quien añadió que "nos engañamos si no reconocemos la naturaleza estadística de esto". "Nunca podemos decir que hemos encontrado el cien por cien de todo, por dos razones. Primero, esa noche alguien podría salir en un barco y arrojar algo por la borda.

Y también, con las corrientes y las mareas cambiantes, puede haber algo que esté cubierto un día y que no se vea al día siguiente". En última instancia, la reanudación del tráfico comercial depende de si los armadores y aseguradoras creen que los riesgos han disminuido lo suficiente, no de si se han retirado todas las minas.

"Podemos tener una probabilidad mayor que la que se obtendría con un cazador de minas tradicional, pero no somos tan arrogantes como para afirmar que hemos localizado el cien por cien", concluyó McFarlane





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