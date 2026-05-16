Drones altamente avanzados de Hizbulá, a menudo utilizados por Israel, matan y lesionan a los soldados

El grupo chií libanés, especialmente Hizbulá, ha utilizado drones altamente avanzados y escindibles con cable de fibra óptica para atacar a los soldados israelíes en una guerra asimétrica contra Israel en el sur de Líbano.

El grupo chií libanés ha aprendido de la guerra en Ucrania para desarrollar drones dirigidos con cable de fibra óptica que evaden las defensas de alta tecnología del ejército israelí y con los que han matado y herido a varios soldados.

Israel repite el guion fallido de la ocupación de Líbano 26 años después: 'Fue un gran fracaso en los años 80 y 90'. Tres soldados israelíes, junto a un tanque, oyeron el ruido antes de ver de dónde procedía. Cuando finalmente divisaron el dron, ya era demasiado tarde.

La transmisión de vídeo se interrumpió cuando el pequeño dron de fibra óptica con visión en primera persona explotó junto a ellos, matando a uno de los militares e hiriendo a otros seis. Las imágenes de drones atacando tanques, soldados y excavadoras israelíes en el sur de Líbano se han vuelto cada vez más comunes, a medida que el grupo chií Hizbulá los emplea como principal arma en su guerra asimétrica contr





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