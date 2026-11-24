Dragon Ball Daima enfrenta críticas tras cambios en el doblaje de Clan TV. Modificaciones en el episodio 19 y otros recortes internacionales afectan la fidelidad de la obra de Toei Animation.

Dragon Ball Daima, el último proyecto animado que contó con la participación directa de Akira Toriyama, ha vuelto a generar intensas críticas en las redes sociales tras sufrir una nueva modificación significativa en su doblaje al castellano durante su emisión televisiva en España. Esta actualización se suma a una lista creciente de recortes y adaptaciones que la serie de Toei Animation ha enfrentado en distintos países, evidenciando el choque constante entre los criterios de programación infantil y el tono original de la franquicia.

Modificaciones en el episodio 19 y doblaje de Vegeta

En el episodio 19 de Dragon Ball Daima, durante el combate de Vegeta contra Gomah, quien estaba potenciado por el Tercer Ojo Demoníaco, el doblaje castellano emitido por Clan TV alteró drásticamente la amenaza que la personaje Bulma dirigió a su compañero. La cadena española sustituyó la advertencia original de Bañarse juntos por una nueva línea que mencionaba no volver a comer postres, un cambio que desvirtúa la dinámica de la pareja.

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En el audio original japonés, Bulma le advierte a Vegeta que nunca más se bañará con él si no detiene la pelea y cede su lugar a Goku. Este chiste hace referencia directa a su vínculo romántico y su convivencia diaria. En España, esta referencia se transformó en una amenaza sobre los postres, un rasgo ajeno al carácter de Vegeta y mucho más cercano a la personalidad de Goku, lo que ha provocado un rechazo inmediato entre los seguidores.

Adaptaciones en Italia y eliminación en Latinoamérica

Las modificaciones no se limitaron a España, ya que Dragon Ball Daima ha experimentado ajustes diversos en otras regiones de habla hispana y europea. En Italia, el doblaje cambió la amenaza original por prohibirle a Vegeta ver a Bulma en traje de baño, otra variante que intenta mantener un tono de castigo pero que pierde el contexto íntimo del diálogo original.

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Por su parte, en México y Latinoamérica, Cartoon Network optó por eliminar la broma por completo. Esta decisión de censura total en la región latina contrasta con las adaptaciones parciales realizadas en Europa, mostrando una estrategia editorial diferente que prioriza la neutralidad absoluta sobre la fidelidad al guion escrito por Akira Toriyama.

Eliminación de Mr. Popo en Francia y Alemania

Más allá de los cambios diálogos, Dragon Ball Daima ha acumulado intervenciones visibles en su paso por distintas señales televisivas internacionales que afectan la narrativa de la obra de Toei Animation. En Francia y Alemania, las televisiones locales optaron por eliminar por completo la participación del personaje Mr. Popo durante la transmisión de la serie, recortando escenas que son relevantes para la trama y la construcción del mundo de la historia.

Estas eliminaciones estructurales van más allá de la censura de chistes o referencias culturales, alterando directamente la continuidad de la obra. La decisión de borrar a un personaje secundario pero conocido como Mr. Popo demuestra que los filtros editoriales en televisiones infantiles aplican recortes que pueden confundir a la audiencia joven que no está familiarizada con el material original.

Impacto de la censura y futuro en televisión

Aunque la serie arrancó en Japón en octubre de 2024 y llegó sin censura en su versión original subtitulada a plataformas como Crunchyroll, su paso por cadenas juveniles como Clan TV, iniciado a mediados de septiembre con un rating débil, expone las dificultades de transmitir anime maduro en horarios infantiles. Esta recurrencia de ajustes en Dragon Ball Daima, más de un año después de su emisión original, abre interrogantes sobre lo que ocurrirá con Dragon Ball Super: Beerus si en el futuro salta desde el streaming hacia canales de televisión en Latinoamérica u otras regiones.

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Mientras tanto, Dragon Ball Super: Beerus continúa disponible en plataformas de streaming y estrenó el 22 de noviembre de 2026 su episodio 7, centrado en la resurrección de Freezer. Este episodio mostró un primer vistazo al Ultra Instinto, dejando a la audiencia a la espera de la llegada del personaje a la Tierra en el episodio 8, momento que podría definir el rumbo de la saga en la pantalla pequeña si se confirma su emisión.