Drástica reducción del consumo de alcohol en España: Brecha generacional y aumento del binge drinking

Un nuevo informe del Ministerio de Sanidad revela una caída histórica del consumo de alcohol en España, con una reducción del 60% en dos décadas. Sin embargo, persiste una preocupante brecha entre una población abstemia y otra con patrones de consumo intensivo, especialmente entre hombres con menor educación. Se destaca el crecimiento del binge drinking y el liderazgo en consumo de cocaína en Europa.

Existe una brecha entre una población cada vez más alejada del alcohol y otra que mantiene patrones de consumo muy arraigados. Su consumo en las dos últimas décadas se ha desplomado un 60% al pasar del 43,8% registrado en 2006 al 17,9% actual.

Esta es la caída más pronunciada de todos los grupos de edad y del Ministerio de Sanidad. En 2006 casi la mitad de los españoles consumía alcohol al menos una vez por semana (48,4%) y en 2023 ese porcentaje se ha reducido hasta el 31,1%, pues los datos reflejan una coexistencia entre una población cada vez más alejada del alcohol y otra que mantiene patrones de consumo muy arraigados.

Así, el 33,2% de la población asegura no haber consumido alcohol en el último año. Pero, al mismo tiempo, el país también ocupa la primera posición en Europa en consumo de cocaína. Una situación que preocupa a los expertos en salud pública, ya que se acompaña de un aumento de los llamados episodios de consumo intensivo o binge drinking.

Según el informe, el 16,7% de la población ha reconocido en 2023 haber protagonizado algún episodio de este tipo durante el último año. Los hombres continúan encabezando las estadísticas de consumo intensivo, pero llama la atención el crecimiento significativo entre las personas de entre 25 y 64 años y también el riesgo en los hombres se concentran en los que cuentan con menor nivel educativo.

Por otro lado, en cuanto al tipo de alcohol, la cerveza continúa siendo la bebida alcohólica preferida por la mayoría de los españoles, especialmente entre los grupos más jóvenes. Mientras, la reducción del consumo diario de vino ha sido la más notable. El plan del Gobierno se centra en reforzar las políticas de prevención y promoción de la salud, así como en seguir reduciendo los daños asociados al alcohol





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