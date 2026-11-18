La fintech portuguesa Dr. Finanzas pone fin a su actividad en España e Italia. La compañía revoca su expansión europea tras un año y anuncia un reajuste estratégico de su modelo de crecimiento internacional.

La firma portuguesa Dr. Finanzas ha confirmado el cese inmediato de sus operaciones comerciales en España e Italia. Esta decisión pone fin a una aventura empresarial que apenas duró un año desde su lanzamiento en territorio español. La entidad, conocida por liderar la contratación digital de productos financieros en su país de origen, anunció originalmente su expansión internacional en noviembre del año pasado. Ahora, ejecuta el cierre de ambas divisas europeas como parte de una reestructuración general.

Revisión de prioridades de inversión global

Desde la dirección de Dr. Finanzas se ha declarado que la retirada responde a una estricta revisión de sus prioridades de inversión y de su modelo de expansión internacional. La compañía asegura que esta transición se realiza de forma responsable, prestando especial atención a los clientes con procesos en curso. Asimismo, la firma garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus equipos laborales y sus socios comerciales durante este período de actividad.

Also read Elecciones en España: Claves para el 29 de noviembre

Luis García y la estrategia de mercado fallida

El proyecto español estaba liderado por Luis García, una figura con una larga trayectoria en el sector financiero. García ocupó el cargo de director general para España y Portugal en Visa hasta 2014. Hace un año, en la presentación oficial del proyecto, García declaró públicamente su ambición de alcanzar el millón de euros en ingresos en 2027. Su objetivo declarado era lograr una cuota de mercado del 15% en el negocio de intermediación de hipotecas digitales en cinco años.

Alianzas estratégicas con CaixaBank

La estrategia inicial de Dr. Finanzas consistía en arrancar en España con el negocio de intermediación hipotecaria. Posteriormente, la intención era incorporar el resto de servicios que la firma ofrece en Portugal, incluyendo préstamos personales y seguros. Estos productos se complementan con servicios de educación financiera para los usuarios. La empresa contaba con numerosos acuerdos con entidades financieras españolas que ofrecían sus hipotecas a través de su plataforma.

Advertisement

Impacto futuro en el mercado financiero

Uno de los acuerdos más destacados fue la gran colaboración con CaixaBank, el líder español por cuota de mercado de préstamos para vivienda. Este acuerdo dotaba de gran visibilidad al bróker hipotecario portugués en el mercado nacional. Sin embargo, esta alianza no ha sido suficiente para evitar un precipitado adiós al mercado español. Dr. Finanzas afirma que la internacionalización sigue siendo una de las vías de crecimiento que contempla el grupo.

Reevaluación del modelo de negocio

Cualquier iniciativa futura será evaluada rigurosamente en función de las condiciones y los recursos necesarios para su implementación. La firma fue creada hace 12 años y había realizado una apuesta muy fuerte por el mercado español. El negocio de la intermediación hipotecaria en España se ha vuelto cada vez más importante y, simultáneamente, más competitivo. Esta realidad del mercado contribuyó a la decisión de cerrar las operaciones en nuestro país y en Italia.