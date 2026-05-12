Dos tardes con Benito Pérez Galdós' (Summary)

Dos tardes con Benito Pérez Galdós', written by Ignacio Martínez de Pisón, is the fourth installment in a series of pocket-sized books published by Alianza Editorial. The previous three editions, dedicated to Jane Austen, Franz Kafka, and Joseph Roth, respectively authored by Espido Freire, Manuel Vilas, and Sergio del Molino, were released in March 2025. Del Molino, who directs the series titled 'Dos tardes', hopes that these will be the readers' first two companions to accompany the 'object' of each book, a renowned writer from the past. The invitation for the reader is clear - writers discussing writers, with upcoming classics revisiting past classics. Pérez Galdós, renowned as the principal literary figure of Spain's contemporary era, authored over seventy novels as well as plays and articles. Although, exhaustively, regarded by his time due to numerous books and articles, the author and his work generously reflect and welcome new readings.

Dos tardes con Benito Pérez Galdós', de Ignacio Martínez de Pisón , es la cuarta entrega de una colección de Alianza Editorial en el marco del ya clásico 'El libro de bolsillo'.

Las tres precedentes, dedicadas a Jane Austen, Franz Kafka y Joseph Roth, ... salieron a la calle en marzo de 2025, obra, respectivamente, de Espido Freire, Manuel Vilas y Sergio del Molino. Este último, que dirige la serie 'Dos tardes', confía en que estas sean solamente 'las dos primeras que los lectores pasen en compañía del escritor objeto de cada libro'.

La invitación a la lectura resulta nítida: escritores hablando de escritores , presuntos clásicos de mañana revisitando clásicos de ayer. Benito Pérez Galdós (1843-1920) es el principal literato de la España contemporánea, autor de más de setenta novelas, además de piezas teatrales y un sinfín de artículos. Aunque, en puridad, haya sido materia desde su misma época de numerosísimos libros y artículos, tanto el volumen como la riqueza de su obra admiten y reclaman nuevas lecturas.

Ensayo 'Dos tardes con Benito Pérez Galdós' Autor Ignacio Martínez de Pisón Editorial Alianza Editorial Año 2026 Precio Páginas Valoración ​ En los diez sucintos capítulos que conforman 'Dos tardes con Benito Pérez Galdós' se revisitan los cuarenta y seis volúmenes de los 'Episodios nacionales' y el resto de novelas del escritor, junto con sus desmemoriadas memorias y la deliciosa correspondencia con su colega, amiga, amante –según los momentos- Emilia Pardo Bazán . En la literatura española, Martínez de Pisón sostiene, la presencia de Galdós es 'poderosa, hercúlea, abrumadora'.

Noticia relacionada No No La terremoto de Meirás De los 'Episodios', entre los que muestra una especial querencia por 'Memorias de un cortesano de 1815', destaca: la reivindicación sutil de la pequeña historia -acaso no muy alejada de la intrahistoria unamuniana, pero que el autor prefiere emparentar con la futura microhistoria-; la idea de siglo desperdiciado, el Ochocientos, que estuvo tensionado en permanencia entre el progreso y la reacción, y, también, el diálogo de las temporalidades, con un presente hablando a través del pasado, y viceversa. Los 'Episodios', apunta el autor, 'constituyen el más ambicioso y logrado intento literario de dotar de sentido a la historia colectiva de los españoles '





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