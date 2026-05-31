Dos presidentes de la Diputación de Zamora investigados por presunto fraude en subvenciones a club deportivo

El expresidente Francisco Requejo y el actual presidente Javier Faúndez están siendo investigados por ignorar advertencias legales y otorgar subvenciones millonarias al Club Deportivo Ultra Sanabria sin concurrencia competitiva.

La Justicia investiga a los dos últimos presidentes de la Diputación de Zamora , el actual Javier Faúndez (PP) y el expresidente Francisco Requejo (ex de Ciudadanos y ahora en Zamora Sí), por su presunta implicación en un fraude relacionado con la concesión de subvenciones al Club Deportivo Ultra Sanabria .

Según los expedientes a los que ha tenido acceso elDiario.es, ambos mandatarios ignoraron repetidas advertencias de los funcionarios de la Diputación, quienes señalaron que no se justificaba la ausencia de concurrencia competitiva en la asignación de fondos públicos. El club recibió subvenciones nominativas por 100.000 euros en 2021, 120.000 en 2022, 180.000 en 2023 y 180.000 en 2024, totalizando 580.000 euros para la organización de maratones y eventos deportivos.

Los informes de intervención y del Consejo de Cuentas de 2016 ya alertaban sobre la falta de motivación en el pago de subvenciones, lo que restaba objetividad y eficiencia a los procesos. En concreto, se señaló que la ausencia de concurrencia competitiva solo podía justificarse si el club era el único capacitado para organizar los eventos, extremo que no se acreditó. Las irregularidades comenzaron a destaparse cuando varios funcionarios advirtieron de los reparos legales para firmar los convenios.

A pesar de ello, Francisco Requejo, quien gobernaba en coalición con el PP, firmó decretos de levantamiento de reparo para seguir adelante con las subvenciones. En 2021, el exdiputado de Deportes Jesús María Prada dictó una orden ocho días después del informe de fiscalización para continuar el procedimiento. Su sucesor, Javier Faúndez, también obvió las advertencias, aunque en circunstancias diferentes.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Zamora abrió diligencias el año pasado, y la Diputación decidió suspender el patrocinio de 2024 y personarse como perjudicada. Además, están siendo investigados el actual diputado de Deportes, Juan del Canto, y el exdiputado Jesús María Prada, quien niega haber recibido notificación formal y defiende que los procedimientos administrativos se realizaron de manera normal.

Prada afirma que no sabe qué delitos se le imputan y que su única información proviene de los medios de comunicación. Los expedientes revelan detalles alarmantes sobre la gestión de los fondos. En varios ejercicios, el club intentó incluir gastos no subvencionables, como bebidas alcohólicas y alojamiento sin justificar destinatarios. También se detectaron pagos sin factura correspondiente y facturas incompletas, aunque la Diputación finalmente no abonó esas cantidades.

En 2024, la interventora y el secretario general exigieron mayor transparencia y pautas objetivas para garantizar la igualdad. Asimismo, se pidió al club que utilizara la imagen de las instituciones patrocinadoras para evitar duplicidades, como sucedió con Alimentos de Zamora en 2023 o material deportivo en 2021. En ambos casos, la Diputación rechazó pagar una cantidad porque el club ya había recibido fondos de otra fuente.

El secretario general incluyó recomendaciones pero aprobó el convenio, que fue respaldado en la Junta de Gobierno del 26 de junio de 2024. El PSOE de Zamora ya se ha personado en la causa, y se espera que las investigaciones avancen en los próximos meses. Requejo no ha respondido a las preguntas de este medio. La investigación se centra en determinar si existió prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los funcionarios también remitieron al informe del Consejo de Cuentas de 2016 que advertía de que la falta de motivación restaba objetividad y no contribuía a la ejecución más eficiente. La gravedad de los hechos ha provocado que el caso tenga repercusión mediática y política en la provincia. El juez instructor deberá decidir si eleva el caso a juicio oral.

Mientras tanto, la Diputación ha anunciado que reforzará los controles internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La oposición ha pedido explicaciones y transparencia total en la gestión de las subvenciones deportivas





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