Dos muertos y varios heridos en un tiroteo en Amarillo, Texas

Un violento tiroteo en un complejo de apartamentos de Amarillo, Texas, dejó al menos dos muertos y varios heridos. Las autoridades investigan el incidente y aumentan la presencia policial en la ciudad.

Al menos dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas en un violento tiroteo ocurrido en la ciudad de Amarillo , Texas , durante la madrugada del sábado.

Según informó el Departamento de Policía de Amarillo, el incidente tuvo lugar en un complejo de apartamentos alrededor de las 2:00 a. m. hora local. Las autoridades detallaron que un grupo compuesto por menores y adultos jóvenes se encontraba reunido en otro lugar antes de trasladarse al complejo de apartamentos.

La información preliminar proporcionada por la policía indica que varias personas fueron solicitadas a abandonar el lugar original, pero en lugar de hacerlo, siguieron a los asistentes hasta el apartamento y abrieron fuego con un arma de tipo fusil. Como resultado del ataque, diez personas resultaron heridas, de las cuales dos fallecieron a causa de sus heridas.

Amarillo, ubicada en el extremo norte de Texas, ha sido testigo de una serie de tiroteos en las últimas semanas, lo que ha generado preocupación en la comunidad. El jefe de Policía, Thomas Hover, señaló durante una conferencia de prensa que el próximo domingo se cumplirán seis semanas desde que cinco personas perdieron la vida y otras diez resultaron heridas en tres tiroteos distintos ocurridos el 22 de marzo.

Hover aclaró que estos incidentes no estaban relacionados entre sí y que no fueron actos de violencia aleatorios, sino dirigidos. Ante esta situación, tanto el jefe de Policía como el alcalde de la ciudad, Cole Stanley, han anunciado medidas para aumentar la presencia policial en las calles. Stanley declaró a KVII en marzo que los ciudadanos verán un incremento en la cantidad de agentes patrullando, así como ajustes en las estrategias de vigilancia.

La ciudad de Amarillo registró 16 homicidios en 2025 y, en lo que va de 2026, ya se han contabilizado 10 homicidios, según datos proporcionados por Hover. Sin embargo, no se ha especificado cuántos de estos casos están relacionados con tiroteos. La comunidad y las autoridades locales continúan trabajando para abordar esta ola de violencia y garantizar la seguridad de los residentes





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