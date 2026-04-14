Dos Historias de Éxito Femenino: Reinventarse y Triunfar con el Apoyo del Banco Santander

Dos mujeres extremeñas, Magdalena y Maribel, han demostrado que la reinvención y el emprendimiento no tienen género. Con el apoyo incondicional de Banco Santander, han logrado superar obstáculos y construir proyectos exitosos que impactan positivamente en la sociedad. Sus historias inspiran a romper barreras y a perseguir sueños.

Magdalena y Maribel, dos mujeres extremeñas, vieron sus vidas transformarse. Para Magdalena, el diagnóstico de inteligencia límite de su hijo Alejandro, con un CI entre 70 y 85, supuso un punto de inflexión. Para Maribel, la necesidad de reinventarse tras jornadas laborales extenuantes en una autoescuela y los cambios post-pandemia impulsaron su reinvención profesional . Dos historias de emprendimiento, liderazgo, visión estratégica y valentía, tradicionalmente asociadas al ámbito masculino empresarial. Ambas mujeres contaron con el apoyo fundamental de Banco Santander , un respaldo crucial en un momento en el que la confianza en sus proyectos escaseaba.

Magdalena recuerda el impacto inicial del diagnóstico de Alejandro, una profunda depresión seguida de una determinación inquebrantable. Tras este episodio, dejó su trabajo y, junto a su marido José María, fundó Aexpainba (Asociación Extremeña de Padres para la Integración, el Bienestar y la Autonomía de personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera) en 1998, y la Fundación Magdalena Moriche en 2003. Su objetivo: dar solución a una problemática que el sistema no abordaba adecuadamente. Comenzaron con pocos recursos, ofreciendo apoyo en su propia casa en Badajoz. 'Cuando empezamos, estábamos en tierra de nadie', lamenta Magdalena, refiriéndose a la falta de servicios y recursos disponibles para sus hijos. Hoy, con Alejandro y Alberto ya adultos, el proyecto ha crecido enormemente. Magdalena, aunque prefiere no ser etiquetada como 'madre coraje', reconoce que sin su dedicación, nada de esto sería una realidad. Destaca el constante apoyo del Banco Santander a lo largo de los años. De un proyecto inicial en el ámbito familiar, se ha pasado a una Fundación que proporciona más de 30 servicios privados a 250 personas, con casi 200 socios y un centenar de profesionales. 'Yo tiendo a ver siempre el vaso medio vacío, sé que soy demasiado exigente, pero no pararé hasta que la inteligencia límite cuente con un reconocimiento mundial y que estén cubiertos todos los servicios para cada uno de los usuarios. Lo único que pretendo que el sistema no nos ponga techo”.

Por su parte, Maribel Rodríguez Santos inició su exitosa aventura empresarial con el apoyo de Banco Santander. Después de dedicarse durante dos décadas a trabajar en una autoescuela, Maribel dejó su empleo para cuidar a su hija y, tras la pandemia, decidió reinventarse profesionalmente. No eligió un sector cualquiera, sino uno tradicionalmente dominado por hombres: el transporte. En 2023, con un claro ejemplo de liderazgo familiar y colaborativo, fundó su propia empresa, Transportes Duarte Rodríguez, arrastrando a sus hermanas a participar en el proyecto. Maribel expresa su profunda gratitud hacia Banco Santander, destacando la importancia de quienes les brindaron apoyo desde el principio. “Es nuestro banco principal porque fue el único que desde el principio atendió a nuestras necesidades como empresa. Es de bien nacido ser agradecido y yo solo tengo palabras de agradecimiento para Banco Santander, sobre todo a mi gestora, Valle y a mi directora, María José. Yo sí que me acuerdo de quien nos ayudó en los principios y quien, no. De nada me vale que me quieran ayudar ahora cuando no lo necesito”, comenta Maribel





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