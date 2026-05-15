Dos hermanas de Gaza ganan un premio ambiental por convertir escombros en ladrillos reutilizables

Dos hermanas adolescentes de Gaza, Farah y Talo Mousa, han sido nombradas ganadoras regionales de Medio Oriente del Earth Prize (Premio de la Tierra) para jóvenes por su iniciativa de convertir escombros de la guerra en ladrillos reutilizables. Las hermanas planean usar el premio de US$12.500 para enseñar a otros cómo producir los ladrillos y 'participar ellos mismos en la reconstrucción, en lugar de solo esperar a la ayuda exterior'.

Dos hermanas adolescentes de Gaza ganaron un premio ambiental por convertir escombros de la guerra en ladrillos reutilizables, afirmando que querían 'transformar la destrucción en algo útil'.

Farah y Talo Mousa, que viven en una carpa y han sido repetidamente desplazadas desde que su hogar fue bombardeado, han sido nombradas ganadoras regionales de Medio Oriente del Earth Prize (Premio de la Tierra) para jóvenes. Después de que toda su ciudad se vio reducida a escombros, todo a su alrededor les motivó a pensar en una solución.

Las hermanas planean usar el premio de US$12.500 para enseñar a otros cómo producir los ladrillos y 'participar ellos mismos en la reconstrucción, en lugar de solo esperar a la ayuda exterior'. Naciones Unidas estima que 1,9 millones de personas en Gaza -casi el 90% de la población- han sido desplazadas desde el inicio de la guerra en 2023, que fue desatada por el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre.

Israel respondió lanzando una campaña militar contra Hamás en la Franja. Para comienzos de 2025, los daños en el territorio se habían estimado en US$70.000 millones, con millones de toneladas de escombros que cubren las calles





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