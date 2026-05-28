Dos ataques de EE.UU. a narcolanchas dejan tres muertos y dos heridos en dos días

Estados Unidos ha llevado a cabo dos ataques a embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico de drogas en los últimos dos días, dejando un total de tres muertos y dos heridos. El operativo Lanza del Sur ha causado un total de tres muertos y dos heridos en el mar Caribe y el Pacífico desde su inicio en septiembre de 2025.

En los últimos dos días, Estados Unidos ha llevado a cabo dos ataques a embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico de drogas , dejando un total de tres muertos y dos heridos.

El último ataque ocurrió el jueves en una embarcación en el Pacífico oriental, donde dos hombres perdieron la vida. El Comando Sur del Ejército estadounidense informó sobre el ataque y publicó un video de la operación en aguas internacionales. Este operativo, conocido como Lanza del Sur, ha causado un total de tres muertos y dos heridos en el mar Caribe y el Pacífico desde su inicio en septiembre de 2025.

El primer ataque de esta semana ocurrió el miércoles, y aunque las fuerzas armadas informaron sobre sobrevivientes, el Comando Sur de Estados Unidos no precisó la ubicación del ataque. Este operativo ha sido criticado por algunos por su objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro





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