Dos agentes de la Guardia Civil fallecen en una colisión durante la persecución de una narcolancha en Huelva

La Guardia Civil confirma la muerte de dos agentes en un accidente marítimo mientras perseguían una narcolancha en aguas de Huelva. El incidente recuerda el ocurrido en Barbate hace dos años, reabriendo el debate sobre la seguridad y los recursos para combatir el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de dos agentes en acto de servicio en la mañana de este viernes, tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva .

Inicialmente, se informaba de un fallecido y dos heridos graves, pero finalmente fuentes del Instituto Armado han confirmado la muerte de otro de los agentes heridos. Según fuentes conocedoras del caso, el suceso se produjo a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque no se ha precisado la ubicación exacta.

Este trágico incidente recuerda el ocurrido hace dos años en Barbate (Cádiz), donde dos guardias civiles perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha, lo que generó un debate sobre las condiciones laborales y la necesidad de más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. En aquel entonces, una zodiac de la Guardia Civil intentó disuadir a varias embarcaciones de alta velocidad que se refugiaban del temporal en el puerto de Barbate.

Una de ellas, de mayor potencia y tamaño, arremetió contra la zodiac en varias ocasiones, causando la muerte de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez, además de dejar a otros tres compañeros gravemente heridos. Este nuevo suceso reaviva las preocupaciones sobre la seguridad de los agentes en operaciones marítimas y la necesidad de reforzar los medios materiales y humanos para hacer frente a las redes de tráfico de drogas en la zona





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