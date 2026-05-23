Este artxc3xedculo se abordaba por haber informado de la realizacixc3xb3n de sobresxc3xb Vuelos por parte de dos aeronavexc3xa1s militares del Gobierno de Estados Unidos en Caracas el sxc3xa1bado 23 de mayo de 2026. El Gobierno de los Estados Unidos clasificxc3xb3 estos sobresxc3xb Vuelos como un 'ejercicio de respuesta militar'.

CNN Español — Dos aeronaves militares del Gobierno de Estados Unidos realizaron este sábado sobresxc3xb Vuelos sobre Caracas, en una axc3xb3cion que fue autorizados previamente por el Gobierno de Venezuela a peticixc3xbfn de la Embajada de Estados Unidos en el paxc3xads sudamericano.

Las aeronaves que participaron en los sobresxc3xb Vuelos fueron dos MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Estas aeronaves tienen la misixc3xb3n de transportar 'tropas, equipos y suministros desde buques y bases terrestres para asaltos de combate y apoyo a los mismos', segn el Comando de Sistemas Axc3xers Navales de la Armada estadounidense. La MV-22B Osprey 'puede funcionar como helicóptero o como axc3xe1vion turbohxc3xealice', agrega el comando





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