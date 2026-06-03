Dos activistas por la vivienda, a juicio en Barcelona: la Fiscalía pide seis años por parar un desahucio

Dos integrantes del movimiento por la vivienda en Barcelona se sientan en el banquillo acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad por intentar frenar un desalojo en 2019. Denuncian un montaje policial y la criminalización de la protesta.

Dos activistas del movimiento por la vivienda en Barcelona se enfrentan a un juicio que podría enviarlos a prisión por seis años, acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad durante una protesta contra un desahucio ocurrido hace seis años.

El caso, que ha generado una gran indignación entre los colectivos sociales, es visto como un ejemplo de criminalización de la lucha por la vivienda. Los hechos se remontan a una concentración convocada por el grupo de apoyo Olzinelles Absolució frente a la parroquia de Sant Medir, donde los manifestantes desplegaron una pancarta reivindicativa para frenar un desalojo. Según la versión de los activistas, la intervención de los Mossos d'Esquadra fue desproporcionada y arbitraria.

Clara, una de las portavoces del grupo, denuncia que se trató de un montaje policial. Los agentes cargaron contra los presentes, encapsularon a las personas e identificaron a todo el mundo. Dos de los manifestantes fueron notificados posteriormente de la apertura de un procedimiento penal, acusados de atentado contra la autoridad. Desde entonces, el proceso se ha visto envuelto en múltiples aplazamientos y suspensiones por errores administrativos, bajas médicas y problemas en la formulación de las acusaciones.

Esta será la quinta vez que los encausados son citados a juicio, lo que ha alargado innecesariamente el sufrimiento de los acusados y ha generado críticas sobre la eficiencia del sistema judicial. Para los colectivos de apoyo, este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de represión contra los movimientos sociales.

El objetivo sería desmovilizar a la base activista y generar un efecto disuasorio sobre quienes luchan por el derecho a la vivienda en una ciudad como Barcelona, donde los precios de los alquileres se han disparado y la emergencia habitacional es una realidad cotidiana. La fiscalía ha solicitado las penas más altas hasta la fecha para este tipo de protestas, lo que ha encendido las alarmas entre las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, Clara señala que, aunque estos procesos pueden provocar desmovilización en algunos sectores, a menudo generan el efecto contrario y fortalecen la solidaridad y la conciencia colectiva. El juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Barcelona, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda digna. Los acusados mantienen su inocencia y afirman que los atestados policiales no se corresponden con la realidad de lo ocurrido.

Los testigos presenciales han ofrecido versiones contradictorias, y los activistas denuncian que se han seleccionado a dos personas concretas para ser señaladas como chivos expiatorios. El movimiento por la vivienda ha convocado una concentración de apoyo frente a los juzgados, y espera que la presión social pueda influir en el desarrollo del proceso.

Más allá del resultado judicial, este caso pone de manifiesto la tensión entre el derecho a la protesta y la respuesta punitiva del Estado, así como las dificultades que enfrentan los movimientos sociales en un contexto de crisis habitacional. La duración del procedimiento, con múltiples suspensiones, también ha sido motivo de crítica, ya que se considera una forma de desgaste para los acusados.

En cualquier caso, el juicio de hoy marca un hito en la lucha por la vivienda en Barcelona y sienta un precedente sobre los límites de la movilización social





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