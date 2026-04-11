Dorita Lerner y el Dilema Familiar: Fortuna, Religión y la Bisexualidad de un Hijo

La historia de Dorita Lerner, una adinerada mujer religiosa que debe decidir el destino de su fortuna familiar, enfrentándose a las complejidades de las relaciones familiares, la fe, la sexualidad y las expectativas sociales.

Cuando la piadosa y adinerada Dorita Lerner cumplió ochenta años, tomó la decisión de vender sus acciones en las compañías mineras familiares y distribuir la mitad de su considerable fortuna entre sus seis hijos varones. Todos ellos, con expectativas y anhelos, aguardaban con impaciencia el momento en que la riqueza materna finalmente les fuera concedida.

Dorita Lerner, devota militante de una cofradía religiosa, consagrada en cuerpo y alma a las narrativas sagradas y asidua visitante del Vaticano, mantenía una estrecha amistad con obispos y cardenales. Viuda desde hacía años, no dudaba en expresar que los años transcurridos tras la muerte de su esposo, liberada del yugo que este representaba, habían sido los más felices de su existencia. Con el fallecimiento de su marido, Dorita observó cómo los precios del oro, la plata y el cobre se disparaban hasta niveles históricos, lo cual le permitió incrementar su fortuna de manera significativa, ya que las acciones que poseía en las mineras familiares se valorizaron de forma extraordinaria. “Dios me está recompensando por haber sido una buena esposa”, solía pensar. Sin embargo, Dorita Lerner había perdido por completo el interés en su participación en los consejos directivos de las mineras familiares. La rutina la aburría, la somnolencia la vencía en las reuniones, y su voto solía alinearse con el de sus hermanas Julia y Úrsula, quienes se mofaban de su santurronería. El mundo de las acciones, los bonos, las monedas y las inversiones le resultaba ajeno y poco atractivo. Su verdadera pasión residía en la geografía invisible de las almas, en el cuidado del paisaje espiritual: preservar la pureza de su propia alma, vigilar que las almas de sus hijos permanecieran incontaminadas y, sobre todo, salvar las almas de los desposeídos y desheredados, aquellos que acudían a ella en busca de consuelo, de una palabra de aliento, de una donación. Considerando el vasto territorio de la religión católica como su patria grande y los límites de su cofradía conservadora como su patria chica, Dorita mantenía una buena relación con cinco de sus hijos, todos ellos religiosos, casados por la iglesia, bautizados y educados en la práctica de la oración, la asistencia a misa dominical y la comunión. No obstante, existía una notable distancia con el mayor de ellos, Jimmy Barclays, un escritor itinerante cuyos libros, de dudoso éxito comercial, le generaban escasos ingresos. Jimmy, además, solicitaba donaciones encubiertas para sufragar los gastos de sus tarjetas de crédito y, en las raras ocasiones en que concedía una entrevista, se declaraba abiertamente agnóstico. A Dorita le resultaba profundamente desagradable la trayectoria de su hijo Jimmy, tanto por su profesión de escritor como por su postura agnóstica. Había leído con inquietud sus novelas, considerándolas viciosas y pecaminosas, obras que, en su opinión, un hombre de bien no debería escribir, y mucho menos publicar. Había criado a su hijo en el amor a Dios, a la Virgen y al Espíritu Santo, y no comprendía por qué había abandonado la oración. Dorita creía que, en lo más profundo de su ser, Jimmy seguía siendo creyente, pero sospechaba que su postura agnóstica pública era una estrategia para proyectar una imagen de artista atormentado y aumentar las ventas de sus libros. Lo que más irritaba a Dorita era la vida personal de su hijo Jimmy. Después de casarse con una mujer adinerada de la alta sociedad y tener dos hijas con ella, Jimmy se divorció escandalosamente, anunciando a su familia y amigos, incluyendo a sus hijas adolescentes, que era bisexual y se había enamorado de un hombre significativamente menor que él, un joven argentino, jugador de rugby, alto, rubio y corpulento, abiertamente gay y, sin embargo, con una masculinidad que superaba a la de sus cinco hermanos. “Tu novio argentino, el jugador de rugby, no entrará en mi casa, no tengo la menor ilusión de conocerlo”, le dijo Dorita Lerner a su hijo al enterarse de la noticia, y luego añadió: “Mientras vivas en pecado con él, prefiero no verte, aunque me duela”. Para distanciarse de su madre, Jimmy se mudó a Buenos Aires, donde residía con su novio, cerca del club de rugby, disfrutando de la práctica de este deporte viril. Desde entonces, la comunicación entre madre e hijo se había reducido considerablemente. Dorita consideraba que la relación de Jimmy con el joven deportista argentino ofendía a Dios y contradecía los designios naturales. Jimmy, por su parte, se sentía naturalmente más feliz con su robusto novio que con su exesposa. En este contexto, al tomar la decisión de distribuir la mitad de su fortuna, una considerable suma de dinero, entre sus seis hijos, Dorita no deseaba humillar a Jimmy privándolo de su parte, y por ello lo llamó por teléfono y le comunicó su deseo de mantener una conversación privada. Previamente, convocó a sus cinco hijos y les consultó su opinión sobre qué hacer con Jimmy, si incluirlo o excluirlo en el reparto del patrimonio familiar. Todos ellos coincidieron en expresar su preocupación: “Pobre Jimmy, gana poco con sus libros, es mejor que le des su parte, de lo contrario lo humillarás, se deprimirá y querrá suicidarse, una vez más: no te olvides, mamá, que Jimmy toma muchas pastillas y está vivo de milagro”





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