Donald Trump y Xi Jinping en primera cumbre: temas clave y expectativas

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en China para abordar temas clave como Irán, Taiwán, Ucrania y la inteligencia artificial. Trump busca afianzar las relaciones con China y presionará a Xi Jinping para reabrir el estrecho de Ormuz.

Donald Trump ya está en China para su esperada reunión con Xi Jinping , en la que pondrán sobre la mesa asuntos clave como Irán , Taiwán , Ucrania o la inteligencia artificial.

El mandatario estadounidense ha llegado a las 20:08 hora de Pekín y ha sido recibido por todo lo alto. Al final de la escalera del avión, el vicepresidente chino le esperaba sobre una alfombra roja junto a una niña pequeña que le ha entregado un ramo de flores. Más adelante, la guardia de honor al completo y 300 adolescentes chinos que agitaban incansablemente las banderas de China y Estados Unidos.

Trump ha dejado atrás a los magnates Elon Musk y Jensen Huang, y a su hijo Eric Trump y su mujer Lara. Desde su coche blindado incluso ha pedido detener el cortejo unos segundos más para deleitarse con la pompa y el boato que tanto le gustan.

El presidente estadounidense y el líder chino, Xi Jinping, tratarán de afianzar sus relaciones comerciales después de que el pasado otoño acordaran una frágil tregua arancelaria y, aunque no lo reconozca, el estadounidense quiere que Xi presione a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa la mitad del petróleo que va a China. El apoyo militar de Trump a Taiwán, la carrera por la inteligencia artificial o incluso el fentanilo, serán algunos de los temas principales de esta cumbre de la que el presidente estadounidense espera salir fortalecido.

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