Donald Trump vuelve a mostrar interés en Groenlandia a pesar de la protesta frente al nuevo consulado estadounidense

Tras su interés en Venezuela, Irán y Cuba, Donald Trump vuelve a concentrarse en Groenlandia, que podría derivar en una amenaza para Dinamarca y la OTAN. Recientemente, Trump ha mostrado su interés con un simple mensaje en redes sociales.

Donald Trump ha vuelto a demostrar su interés en Groenlandia , en un intento por afectar a Dinamarca, al alentar a sus habitantes en su deseo de independencia.

A los primeros ya ha atacado, con más de dos meses de ataques. A los segundos (estados miembros de la OTAN, autores del texto) los ha llevado al borde de la quiebra económica. Y a los terceros, una multitudinaria concentración protestaba en la inauguración del nuevo consulado estadounidense en Nuuk, donde algunos repetían mantras en contra de Trump y otros sostenían banderas y carteles en defensa de la isla. Trump no asistió a la inauguración





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