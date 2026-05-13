Donald Trump viaja a China para una cumbre con Xi Jinping

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a China en las próximas horas para una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping. La visita se produce después de que la oficina de Asuntos de Taiwán en China haya manifestado su oposición a la independencia de Taiwán y su capacidad para 'aplastar' el separatismo. Trump viajará acompañado por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y Tim Cook, de Apple. La cumbre se centrará en temas como la guerra de Irán, la inteligencia artificial, las tierras raras y Taiwán.

Donald Trump viajará a China en las próximas horas y lo hará justo después de que la oficina de Asuntos de Taiwán en China haya manifestado su oposición firme a la independencia de Taiwán y su capacidad para 'aplastar' el separatismo, una capacidad 'inquebrantable'.

El avión presidencial aterrizó en Alaska para repostar combustible durante su escalada rumbo a China. Junto a él viajan en esta visita oficial el director ejecutivo de la tecnológica Nvidia, Jensen Huang, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y Tim Cook, de Apple.

Muchas de las empresas que se unen a Trump se enfrentan a importantes barreras regulatorias o de acceso al mercado en China, y ven la cumbre como una oportunidad política que podría ayudar a acelerar los debates regulatorios que ya están en marcha en China. Los puntos clave que se tratarán en esta Cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping pasan por la guerra de Irán, pero también por la inteligencia artificial, las tierras raras o Taiwán.

En la agenda del presidente figura una reunión con Xi este jueves y viernes y una visita al Templo del Cielo, así como una cena de Estado. El viernes está previsto que regrese a Estados Unidos. La actual es la primera visita en más de ocho años que hace el mandatario estadounidense. Estaba prevista para marzo, pero debido a la guerra se aplazó.

Estados Unidos pidió a China, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenza a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz. Y antes de subirse al avión presidencial aseguró que a la prensa que mantendrá una 'larga conversación' con Xi sobre Irán, aunque restó importancia a la necesidad de ayuda de Pekín.

'Tengo una excelente relación con el presidente Xi y creo que seguirá así. Tenemos muchos temas de conversación; Irán no es uno de ellos, porque lo tenemos bastante controlado', ha dicho





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