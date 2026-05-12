Donald Trump's conspiracy theories and false claims in late-night social media posts

El análisis de verificación de datos muestra que algunas de las publicaciones de Trump fueron falsas y hakkındaki compra historias falsas, como una cita atribuida a un senador republicano y afirmaciones sobre interceptación de comunicaciones y robo de elecciones.

La noche del lunes, Donald Trump , presidente de Estados Unidos, publicó una oleada de publicaciones en redes sociales a altas horas de la noche. Las publicaciones estaban llenas de teorías de conspiración desacreditadas y afirmaciones tremendamente inexactas, algunas sobre elecciones presidenciales pasadas y sus oponentes demócratas, incluyendo a Barack Obama.

Algunas de las publicaciones incluían cita ficticias atribuidas a senadores republicanos y afirmaciones falsas sobre la interceptación de comunicaciones de la Torre Trump durante la elección de 2016





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