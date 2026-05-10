Donald Trump: respuesta de Irán a propuesta de EEUU "totalmente inaceptable"

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense en medio de las tensiones entre ambos países. El mandatario en su red social Truth Social escribió que "acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!"

El presidente estadounidense, Donald Trump , consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

La respuesta de Irán incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EEUU cumple con algunos "compromisos". Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EEUU en medio de la escalada bélica de Teherán.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso que recibió la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido





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