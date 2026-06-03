El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, después de que este sorprendiera a los expertos al ser el más votado en las elecciones presidenciales del domingo en Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha respaldado al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, después de que este sorprendiera a los expertos al ser el más votado en las elecciones presidenciales del domingo en Colombia.

De la Espriella, un abogado y empresario outsider, consiguió el 43,74 % de los votos, con más de 10 millones de votos, según los resultados divulgados por la Registraduría. Esto lo coloca en una posición ventajosa para la segunda vuelta, que se realizará el 21 de junio. El candidato oficialista, Iván Cepeda, obtuvo un 40,9 % de los votos, lo que lo deja en una posición menos favorable.

Trump ha intervenido explícitamente en campañas electorales en países como Argentina y Honduras, y ha dicho que las elecciones en Colombia son muy importantes para la relación con Estados Unidos. Ha expresado su apoyo a De la Espriella, quien se dirige a sus seguidores tras la primera vuelta.

El mandatario estadounidense ha dicho que es un honor para él darle a De la Espriella su respaldo completo y total, debido a sus enormes logros en la vida y a su apoyo político hacia él. La segunda vuelta en Colombia se realizará el 21 de junio, y es probable que la relación entre Estados Unidos y Colombia cambie significativamente dependiendo del resultado de las elecciones.

El resultado de la elección es muy importante para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, según Trump. De la Espriella ha sorprendido a los expertos con su victoria en la primera vuelta, y ahora tiene una gran oportunidad de convertirse en el próximo presidente de Colombia.

Su estrategia para la segunda vuelta es la principal duda, ya que muchos expertos creen que cambiará su enfoque para intentar ganar el apoyo de los votantes que no lo apoyaron en la primera vuelta. Sin embargo, De la Espriella ha dicho que seguirá con su estrategia original, y que no cambiará su enfoque.

La elección en Colombia es muy importante para la relación con Estados Unidos, y Trump ha dicho que es un honor para él apoyar a De la Espriella. El resultado de la elección es muy importante para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, y es probable que cambie significativamente dependiendo del resultado de las elecciones.

La segunda vuelta en Colombia se realizará el 21 de junio, y es probable que la relación entre Estados Unidos y Colombia cambie significativamente dependiendo del resultado de las elecciones. El resultado de la elección es muy importante para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, según Trump. De la Espriella ha sorprendido a los expertos con su victoria en la primera vuelta, y ahora tiene una gran oportunidad de convertirse en el próximo presidente de Colombia.

Su estrategia para la segunda vuelta es la principal duda, ya que muchos expertos creen que cambiará su enfoque para intentar ganar el apoyo de los votantes que no lo apoyaron en la primera vuelta. Sin embargo, De la Espriella ha dicho que seguirá con su estrategia original, y que no cambiará su enfoque.

La elección en Colombia es muy importante para la relación con Estados Unidos, y Trump ha dicho que es un honor para él apoyar a De la Espriella. El resultado de la elección es muy importante para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, y es probable que cambie significativamente dependiendo del resultado de las elecciones.

La segunda vuelta en Colombia se realizará el 21 de junio, y es probable que la relación entre Estados Unidos y Colombia cambie significativamente dependiendo del resultado de las elecciones





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