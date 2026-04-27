Donald Trump reflexiona sobre el tercer intento de atentado: 'Vivimos en un mundo loco'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenta el tercer intento de atentado en su contra y la reacción de su esposa, Melania, mientras se conocen más detalles sobre el presunto atacante, Cole Allen, y sus motivaciones.

Donald Trump , presidente de los Estados Unidos, reflexionó sobre el tercer intento de atentado en su contra con una frase que resume su percepción de la realidad actual: 'Vivimos en un mundo loco'.

El incidente ocurrió cuando un hombre armado intentó forzar un punto de control de seguridad en el vestíbulo del recinto donde se celebraba una cena oficial. En una entrevista para el programa '60 minutos' de CBS, Trump manifestó no sentirse preocupado por el suceso, aunque reconoció la gravedad de la situación.

'No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco', declaró el mandatario. Al ser cuestionado sobre la reacción de su esposa, Melania Trump, el magnate destacó que ella apareció 'muy molesta' por lo ocurrido, pero también la calificó como una mujer 'muy fuerte e inteligente'.

'A la gente no le gusta admitir que estuvieron asustados, pero ¿quién no lo estaría en una situación así? Creo que ella se dio cuenta de antemano de que era más una bala que una bandeja', comentó. Este no es el primer intento de atentado contra Trump, pero sí el primero en el que la primera dama se vio tan directamente afectada.

El presidente aseguró que Melania 'lo manejó muy bien', a pesar de que para ella era una experiencia nueva.

'Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien', añadió. El atacante, identificado como Cole Allen, dejó una carta en la que expresaba su 'rabia' hacia la administración de Trump, acusándolo de ser un 'pedófilo, violador y traidor'. Al ser confrontado con estas afirmaciones durante la entrevista, Trump respondió con indignación: 'Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible.

Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma.

Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado'.

Además, el presidente se refirió a su relación con los medios de comunicación, señalando que no cambiará su postura crítica hacia ellos.

'No estamos de acuerdo en muchos temas, hablamos de crimen. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es. No es tanto la prensa.

Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo', explicó. Trump también confirmó que tiene intención de celebrar la cena en 30 días, prometiendo que el evento contará con 'aún más seguridad'. Cole Allen, el presunto atacante, es un ingeniero mecánico e informático con experiencia en el desarrollo de videojuegos y trabaja como profesor en la empresa de exámenes C2 Education.

Fue detenido sin heridas y acusado de delitos graves relacionados con la posesión ilegal de armas y agresión. Según las investigaciones preliminares, el sospechoso actuó motivado por un marcado sentimiento anticristiano. El presidente aseguró que seguirá adelante con sus compromisos, a pesar de los riesgos, y reiteró su confianza en las medidas de seguridad implementadas





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Atentado Melania Trump Cole Allen Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Desentrañando la lógica de Trump en su política internacional: 'Quiere restaurar la hegemonía de Estados Unidos'Análisis de la estrategia geopolítica de Donald Trump, enfocada en la restauración de la hegemonía estadounidense y la contención de China, a través del control de recursos y la manipulación de mercados. Se examinan también las implicaciones de la gira diplomática del ministro iraní de Asuntos Exteriores.

Read more »

Donald Trump evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras reportes de disparosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington tras reportes de posibles disparos. El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete también fueron evacuados. Trump está a salvo y elogió al Servicio Secreto por su rápida acción. La policía confirmó que el incidente fue aislado y no hay amenaza para el público.

Read more »

Intento de ataque contra Donald Trump durante cena de corresponsalesUn hombre armado irrumpió en un hotel de Washington durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca, disparando contra el personal de seguridad. El presidente Trump y la primera dama fueron evacuados. El sospechoso, un maestro de tecnología de California, ha sido detenido.

Read more »

Donald Trump destituye a los miembros de la Junta Nacional de Ciencias de EEUUEl presidente Donald Trump ha cesado a los 24 miembros de la Junta Nacional de Ciencias, un organismo clave en el asesoramiento científico al gobierno estadounidense. La decisión ha generado críticas por parte de la oposición, que la considera un ataque a la ciencia y la innovación.

Read more »

Así fue la operación de seguridad que protegió a Donald Trump durante el tiroteo en WashingtonLa actuación del Servicio Secreto durante el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca siguió un protocolo milimétrico con una prioridad clara: garantizar la seguridad del presidente de Estados Unidos.

Read more »

Intento de Asesinato a Donald Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa BlancaUn individuo intentó asesinar a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, generando pánico y confusión entre los asistentes. José Díaz-Balart, testigo presencial, relata los momentos de angustia y las rápidas evacuaciones.

Read more »