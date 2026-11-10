Donald Trump reacciona a la derrota de su partido y asciende a Stephen Miller

Tras la derrota de los republicanos, Donald Trump envía un mensaje conciliador a los demócratas mientras Stephen Miller es ascendido en la Casa Blanca.

Donald Trump reaccionó en la noche del 3 de noviembre a la apabullante derrota electoral de su partido, en una jornada en la que los resultados fueron llegando de forma progresiva. Según el reporte de CNN en Español, el presidente publicó su primer mensaje en Truth Social a las 10:37 p.m. de ese martes, en el que afirmó que no estaba en la boleta y que, de haberlo estado, habrían ganado de forma abrumadora.

Durante la misma noche, el mandatario también atacó al gobernador de Texas, Greg Abbott, al que acusó de haber dejado de ser republicano. Después publicó una imagen de una de sus gorras rojas con la palabra VETO, que describió como su mensaje a los demócratas. El día cerró con críticas a la cadena Fox por invitar al exalcalde de Nueva York Bill de Blasio, a quien Trump llamó el Peor Alcalde en la Historia de Nueva York.

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Donald Trump y sus mensajes tras la derrota

Donald Trump publicó una serie de mensajes en Truth Social durante la noche electoral, en los que criticó a varios políticos y medios de comunicación. El primero de ellos sostenía que el presidente no figuraba en la boleta electoral de este ciclo.

El tono de las publicaciones cambió en las horas siguientes. Trump atacó a Bill de Blasio, a quien según sus palabras vio despotricar enfurecido como un lunático en la televisión de Fox, cadena afín a su movimiento político.

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Las publicaciones se dieron en un contexto de reclamos previos del mandatario hacia la prensa. Trump ya había retirado las credenciales de la Casa Blanca a Politico, CNN y MS NOW, en protesta por la forma en que cubrían su gestión.

Entrevistas de Trump con Fox y Politico

Donald Trump adoptó un tono conciliador en entrevistas posteriores con Fox y Politico, en las que felicitó a los demócratas. En la entrevista telefónica con Fox, el mandatario dijo que los demócratas hacían un buen trabajo en algo que buscaban desde hace once años.

En su conversación con Politico, Trump aseguró que trabajaría con los demócratas para que todo saliera bien para el país. Afirmó que los legisladores demócratas ya lo habían llamado y que querían colaborar con su administración.

El mandatario también reconoció que tiene derecho a vetar todo, pero afirmó que no quería pasar dos años vetando todo. Algunos titulares de prensa destacaron ese tono, aunque el artículo recuerda que el presidente no suele adoptarlo.

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CNN Español señala que el deseo de Trump de imponer su visión de la realidad está documentado. En un discurso en Kansas City en 2018, instó a sus seguidores a creerle a él y no a las noticias falsas, según la cita recogida en la nota.

Cambios de Stephen Miller en la Casa Blanca

Stephen Miller fue ascendido a secretario general de la Casa Blanca, el cargo que maneja la agenda del mandatario, según anunció Donald Trump en Truth Social el viernes 6 de noviembre. Ese fue el primer cambio de su gabinete anunciado tras la elección.

Susie Wiles, la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, pasó a formar parte del equipo de asesores externos. El anuncio forma parte de la estrategia de Trump para enfrentar las mayorías demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado a partir de enero.

Miller, de 42 años, es uno de los funcionarios más cercanos a Trump y lo acompaña desde 2015. Según la nota, es el arquitecto de la política migratoria del mandatario, por lo que su ascenso concentra el control de la agenda presidencial en un colaborador de confianza.