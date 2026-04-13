Donald Trump Publica y Elimina Imagen Generada por IA con Similitudes a Jesucristo: Críticas y Controversia

El expresidente Donald Trump genera controversia al publicar y posteriormente eliminar una imagen creada por inteligencia artificial que lo representaba de manera similar a Jesucristo en su plataforma Truth Social. La imagen, que desató críticas, especialmente de sectores conservadores, fue analizada y confirmada como generada por IA.

Mandel NGAN / AFP / VerificaRTVE Este domingo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , publicó desde su plataforma social Truth Social , un mensaje que incluía reproches al Papa León XIV por su postura sobre Irán y Venezuela. Sin embargo, esta imagen ya no se encuentra en su perfil, habiendo sido eliminada. Esta decisión se produce tras las críticas de sectores conservadores, como han destacado diversos medios internacionales.

La imagen publicada el 12 de abril por Trump en su perfil de Truth Social mostraba al expresidente en una representación que lo asimilaba a Jesucristo, extendiendo su mano sobre un individuo enfermo y rodeado por diversas figuras: entre ellas, una enfermera y un soldado. En el fondo, se distinguían la bandera de Estados Unidos, dos águilas y la Estatua de la Libertad, entre otros elementos emblemáticos. La ilustración difundida por Donald Trump en su red social ha sido generada mediante inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE, se realizó un análisis de la imagen compartida por el expresidente estadounidense utilizando herramientas especializadas en la detección de IA. Como se puede observar en los resultados de las pruebas, todas las herramientas coinciden en que se trata de una imagen creada con IA. Además, tanto Hive como SightEngine señalaron que el contenido fue generado con GPT Image. Los análisis realizados por IVERES, Hive y SightEngine, revelaron que esta "imagen generada por IA que compartió Trump no era la original" sino que "apareció por primera vez a principios de febrero en X, cortesía de Nick Adams, un comentarista conservador" que suele "compartir contenido de Trump generado por IA y con temática bíblica". Según los expertos, "en la versión original de Adams, se aprecia la silueta de un soldado estadounidense en el fondo" mientras que, en la versión posterior compartida por el expresidente, se observa una metamorfosis que transforma al soldado en una figura demoníaca con cuernos que se alzan detrás del presidente mientras realiza su acto. La imagen generó inmediatas críticas provenientes de sectores cristianos evangélicos y católicos conservadores, quienes, en general, han sido expresivos en su apoyo a las decisiones de Trump. Aunque, según declaraciones de un funcionario del gobierno, “la indignación conservadora se disipará en cuestión de días, como suele ocurrir”. Trump ha expresado su preocupación por la situación global, afirmando que “Hay demasiadas personas sufriendo en el mundo hoy en día. Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas. Y creo que alguien tiene que alzar la voz y decir que hay una mejor manera”. La estrategia de comunicación en redes sociales de Donald Trump ha estado marcada por la difusión de contenido polémico y, en ocasiones, ofensivo. Destaca, por ejemplo, la publicación de un video de 62 segundos que presentaba una imagen del expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, representados de manera simiesca. Esta grabación fue compartida por la Casa Blanca, y tras las críticas generalizadas, la Administración aseguró haberlo difundido sin haber examinado la totalidad de la secuencia de imágenes. Previamente, circuló una imagen generada con IA del expresidente usando vestimenta papal, una acción que, según fuentes cercanas, reflejaba el deseo de Trump de ser el nuevo papa, generando una ola de críticas por considerarse una burla a la Iglesia Católica





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