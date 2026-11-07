Donald Trump Ofrece Secretar de Prensa a Dana White de la UFC

Donald Trump ha designado a Dana White, presidente de la UFC, como nuevo secretario de Prensa de la Casa Blanca. Este nombramiento sorprende al mundo político y deportivo.

Donald Trump ha anunciado a través de sus redes sociales que ha ofrecido el prestigioso cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca a Dana White, el reconocido presidente de la organización de artes marciales mixtas UFC. Esta decisión representa un cambio inusual en la estructura de su administración, alejándose de los tradicionalistas periodistas y políticos que suelen ocupar estos puestos de comunicación estratégica. El mandatario ha expresado su firme esperanza de que White acepte la propuesta y traiga consigo a varios luchadores de élite para ayudar a 'defenderse de la Izquierda Lunática'.

Detalles del Nombramiento y Estrategia Política

Este anuncio llega poco después de que Trump nombrara a Stephen Miller como jefe de Gabinete, una figura conocida por ser uno de los miembros más ultras de su equipo y el principal promotor de las políticas más controvertidas del mandatario. Miller ya ostentará uno de los cargos de mayor rango dentro de la Casa Blanca, consolidando su influencia en la administración. En contraste, la incorporación de Dana White sugiere una estrategia de comunicación más disruptiva y orientada hacia la cultura popular y el entretenimiento, buscando conectar con audiencias que no siguen la política tradicional.

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El mensaje publicado por Trump no solo confirma la oferta del puesto, sino que también revela una lista específica de figuras deportivas que el nuevo secretario de Prensa podría incorporar a su equipo de apoyo. El mandatario ha pedido a White que traiga a estadounidenses como Justin Gaethje, Daniel Cormier y Kayla Harris, así como a la brasileña Amanda Nunes. Estos nombres representan a algunos de los atletas más emblemáticos del deporte de combate a nivel mundial, lo que indica una intención clara de utilizar su visibilidad para influir en el discurso público.

La Relación Histórica entre Trump y White

La conexión entre Donald Trump y Dana White se remonta a hace más de dos décadas, estableciéndose como amigos cercanos y aliados leales. Sus rutas se cruzaron inicialmente cuando Trump acogió eventos de la UFC en sus casinos de Atlantic City, época en la que la empresa de MMA enfrentaba dificultades significativas para encontrar ubicaciones adecuadas donde organizar sus veladas. Esta colaboración temprana sentó las bases de una lealtad mutua que ha perdurado a lo largo de los años, incluso cuando Trump dejó la política activa y White consolidaba el dominio de la UFC.

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Dana White ha intervenido repetidamente en apoyo al magnate durante momentos clave de su carrera política. Ha asistido a las convenciones republicanas de 2016, 2020 y 2024, demostrando un respaldo público constante. Además, participó activamente en las celebraciones de la victoria de Trump en las recientes elecciones presidenciales, integrándose en los círculos más íntimos del expresidente. Esta trayectoria compartida explica la confianza que Trump deposita en White para manejar uno de los cargos de mayor responsabilidad mediática del gobierno.

Impacto Inmediato y Próximos Pasos

A pesar de la cercanía y el apoyo demostrado, White no había mostrado interés previo en una carrera política formal. Sin embargo, Trump ha insistido en la importancia de que White acepte el puesto, argumentando que será un secretario de prensa como ningún otro, capaz de romper los moldes tradicionales. El evento de la UFC organizado en la propia Casa Blanca en junio, con motivo del 250º centenario de la independencia de Estados Unidos, ya había establecido un precedente de integración entre el deporte de élite y la residencia presidencial.

La reacción de la comunidad política y deportiva aún está por desarrollarse, pero la noticia ya ha generado un amplio debate sobre la profesionalización y la naturaleza de la comunicación gubernamental. Mientras espera la respuesta de White, la administración Trump parece prepararse para una nueva fase en la que los límites entre el entretenimiento, el deporte y la política se difuminarán. Los observadores seguirán de cerca si los luchadores mencionados, incluyendo a Justin Gaethje y Amanda Nunes, acompañarán al nuevo secretario en esta nueva aventura institucional.