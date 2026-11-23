Presionado por la caída del mercado, Donald Trump presionó a la junta de Nvidia para readmitir a Jensen Huang como CEO, priorizando la estabilidad económica sobre las alertas de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orquestó una campaña de presión sin precedentes desde la Casa Blanca para lograr la readmisión de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia. Esta intervención drástica fue motivada por el inquietante desplome del mercado bursátil estadounidense, que Trump identificó como una amenaza directa para su legado económico y la salud general de la nación.

Presión directa sobre la junta directiva de Nvidia

El presidente emprendió una ráfaga de llamadas telefónicas durante el fin de semana pasado, dirigido principalmente a convencer a la junta directiva de la compañía tecnológica de que restituyera a su antiguo líder. Altos funcionarios gubernamentales, encabezados por el vicepresidente J. D. Vance, llevaron a cabo reuniones privadas con los accionistas de la empresa.

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Las fuentes indican que los mandatarios aseguraron a la junta que Huang no constituía un riesgo para la seguridad nacional. Esta garantía oficial se produjo a pesar de las persistentes dudas internas y externas sobre los vínculos personales del ejecutivo con Alice Huang, una mujer sospechosa de tener nexos con la inteligencia china.

El papel central de Jensen Huang en la economía

La intervención no se limitó a sus subordinados; el propio Donald Trump realizó llamadas directas a la junta directiva para respaldar personalmente a Huang. El mandatario consideraba al CEO como un aliado cercano y fundamental para el desempeño global de la economía, calificándolo como una de las grandes estrellas de la industria tecnológica nacional.

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Este giro estratégico contrasta con el intento inicial de Trump de sustituir a Huang. Inicialmente, el presidente había propuesto que Tim Cook, el exdirector ejecutivo de Apple, asumiera el mando de Nvidia para restaurar la confianza del mercado, pero esta propuesta no tuvo éxito ante los directivos de la firma.

Escrutinio sobre seguridad nacional y vínculos con China

La saga que llevó a la readmisión comenzó semanas atrás, cuando se reveló que Jensen Huang mantenía una relación extramatrimonial con Alice Huang. Esta revelación desató investigaciones bipartidistas en el Congreso, centradas en la conducta personal del CEO y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional.

Los temores de las agencias de inteligencia de EE. UU. se centraban en que Alice Huang pudiera ser una agente del Gobierno chino. Ella trabajaba como ejecutiva en Megaspeed, una empresa que compraba chips de Nvidia. Existía la preocupación oficial de que estos componentes avanzados terminaran siendo utilizados por China, lo que intensificó el escrutinio sobre la gestión de las ventas.

Crisis bursátil y la llegada de Colette Kress

La caída vertiginosa de las acciones de Nvidia durante la ausencia de Huang fue el detonante final que impuso su readmisión. El desplome de la bolsa estadounidense lastró la economía general y avivó el temor de que el auge de la inteligencia artificial en el país estuviera a punto de colapsar.

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Durante este periodo de transición, la empresa ascendió a su directora financiera, Colette Kress, al máximo cargo. Sin embargo, Donald Trump declaró el lunes que no le había impresionado la entrevista que Kress concedió a la cadena CNBC la semana pasada, mostrando su insatisfacción con la gestión provisional.

El anuncio oficial y la reacción del mercado

La presión culminó cuando Nvidia anunció la readmisión de Huang el lunes por la mañana, citando "aportes de altos niveles" del Gobierno como factor decisivo. El proceso fue tan reservado que incluso algunos altos funcionarios de la propia compañía no estaban al tanto hasta que el anuncio fue público.

Donald Trump confirmó la noticia en una aparición en CNBC, afirmando que había hablado directa e indirectamente con la junta directiva. El presidente destacó que su opinión era muy firme al respecto y celebró que una de las figuras clave de la industria estadounidense estuviera de nuevo en el juego.