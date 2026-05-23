El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que el conflicto con este país se resolverá pronto. Trump también amenazó con una posible intervención militar en Cuba y recordó la inseguridad alimentaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este viernes en Suffern, estado de Nueva York, que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que el conflicto con este país se resolverá pronto.

El mandatario estadounidense dijo que la operación Furia Épica que se lanzó contra Irán en febrero se ha detenido y que se terminará rápidamente, garantizando que Irán no logre obtener armas nucleares. Trump también amenazó con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aplicado un bloqueo petrolero y imputó recientemente al expresidente Raúl Castro por delitos graves.

Además, Trump advirtió sobre la inseguridad alimentaria y felicitó a La Tablée des Chefs de Canadá por ganar el F1® Allwyn Global Community Award y por recibir una donación de 100.000 € para combatirla. La producción petrolera de Latinoamérica y el Caribe también registró un aumento interanual del 11 % en enero. Estados Unidos le pide a Venezuela avanzar en las consultas sobre minería con el sector privado.

Últimamente, Trump ha estado negociando un acuerdo con Irán a través de los mediadores paquistaníes, con el objetivo de poner fin a la guerra y abrir la boca de Ormuz





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