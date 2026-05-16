Donald Trump mantiene a Cuba en su radar y ve a la isla como un aliado potencial de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene a Cuba en su radar y está convencido de que la isla se alineará con Washington en medio de la presión que ejerce Estados Unidos. Trump cree que la influencia de China puede ser reducida y ha elogiado el papel de Marco Rubio y la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo conversaciones directas con funcionarios cubanos.

Donald Trump mantiene a Cuba en su radar, convencido de que la isla se alineará con Washington en medio de la presión que ejerce Estados Unidos.

La situación en Cuba es crítica, con escasez de combustible y energía, y Trump cree que la influencia de China puede ser reducida. Ha elogiado el papel de Marco Rubio y la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo conversaciones directas con funcionarios cubanos. Rusia critica las acciones de Estados Unidos, calificándolas de 'cinismo'.

Además, se prepara una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996. Mientras tanto, Trump guarda silencio sobre este tema





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