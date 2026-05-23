Donald Trump Jr. y Bettina Anderson celebran su boda en una isla de las Bahamas

CNN informa la noticia de que Bettina Anderson, una socialité y modelo de Palm Beach, y Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Donald Trump, se casarán este sábado en una pequeña isla de las Bahamas. Anderson acompañó a Trump Jr. en el Capitolio y en la investidura. Luego, en un hdvr Comentarios en redes sociales

CNN — La socialité y modelo de Palm Beach, Bettina Anderson, celebrará este sábado su matrimonio con el hijo mayor del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., en una isla tropical.

Sin su padre, pero con la presencia de su pareja, Anderson. Auxilia al presidente en viajes, compras y eventos oficiales. Él está preocupado por la seguridad y no asistirá a la boda. La boda de Donald Trump Jr. será en una pequeña isla de las Bahamas, donde también se celebrarán anterior y posterior eventos en la Casa Blanca.

Es una de las pocas bodas en este destino. La pareja estuvo juntos un año, incluyendo una fiesta navideña en la Casa Blanca. Previamente tuvo una relación con Kimberly Guilfoyle, pero luego siguió a Anderson como pareja





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